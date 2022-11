Střelecká exploze Wikova. Dosud nejslabší druholigový útok ve Slaném naděloval

Na královédvorském zimním stadionu předvedl novoměstský Spartak skvělý vstup do zápasu a už ve 42. sekundě otevíral skóre bek Vitebský. Hosté odpověděli Chytráčkem a stejný hráč vyrovnával také ve 26. minutě, kdy odpovídal na trefu Zámečníka. Ve druhé polovině prostřední části však přišla střelecká smršť v podání favorita a po třech rychlých trefách ledovou plochu opouštěl trutnovský gólman Krejčí, jehož střídal Pluháček. V závěrečné periodě už se skóre 5:2 nezměnilo.

Hokejisté Nové Paky jsou v laufu. Vyhráli pátý duel v řadě a vedou tabulku.Zdroj: Petr Čepek

Podobně výtečný vstup do utkání předvedli také hokejisté Třebechovic v souboji s lídrem tabulky Novou Pakou. Menyhárt poslal domácí do vedení už po 82 vteřinách, reakce soupeře ale na sebe nenechala dlouho čekat a do šaten si Bruslaři nesli dvoubrankový náskok. Prostřední periodu naopak bleskově zahájili hosté (20:37 Hric), pak ale dvěma slepenými góly rozdováděli publikum domácí a rázem na tabuli svítil stav 3:4. Pouze však na chvíli. Ve zbytku utkání už hosté nenechali nikoho na pochybách, že si z utkání odnesou všechny tři body.

Ve druhé minutě byl střelecký účet otevřen také v souboji Jaroměře s Opočnem. Domácí outsiderovi vstřelili tři branky už v první třetině, ve zbytku zápasu ale brankami šetřili a duel dovedl jen k povinnému vítězství.

Jestliže v předchozích zápasech padaly góly v úvodních dvou minutách, pak všechny trumflo utkání mezi Novým Bydžovem a Náchodem. Zde skórem pohnul už po 18 sekundách hostující Červíček, v čase 0:59 vyrovnával na 1:1 domácí Hlaváček. Úvodní periodu sice vyhráli hosté (1:2), v prostřední části jim ale Stadion nasázel pět branek a nebylo divu, že utkání místo vystřídaného Kouby dochytal Novotný.

Stadion v Děčíně otáčel, ve prospěch Východočechů rozhodla vynikající třetí část

Krajská liga KHK, 10. kolo

Třebechovice pod Orebem – Nová Paka 4:9

Fakta – branky a nahrávky: 2. Menyhárt (Hanousek), 27. Plíhal (Kellner), 28. Wolf (Drašnar, Veselý), 52. Javůrek (Drašnar) – 11. Bondar (Hnik, Suvorov), 15. Nevyhoštěný (Hric, Leder), 16. Horyna (Nevyhoštěný, Hric), 21. Hric (Horyna), 30. Nevyhoštěný (Hric, Kotyza), 33. Hric (Nevyhoštěný, Kotyza), 48. Nevyhoštěný (Hric, Kotyza), 49. Bondar (Kindyshev, Suvorov), 51. Nevyhoštěný (Hric). Rozhodčí: T. Veselý – O. Rezek, J. Řezníček. Třetiny: 12:10. Využití: 0:5. V oslabení: 1:0. Diváci: 90. Třetiny: 1:3, 2:3, 1:3.

SK Třebechovice pod Orebem: T. Petrů (J. Vaněk) – V. Kostka, J. Plíhal, D. Souček, Dittrich, Mlateček, M. Veselý, Kellner, Hanousek – M. Javůrek, J. Drašnar, J. Wolf, Jušta, T. Drašnar, J. Vik, Menyhárt. BK Nová Paka: M. Mahdal (Bouška) – R. Pour, Leder, Vrba, A. Suvorov, Kotyza, Šípek – Bon, Rossokha, F. Hnik, Bondar, Kindyshev, P. Fedulov, Horyna, T. Hric, Fišar, Nevyhoštěný.

Nové Město nad Metují – Trutnov 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 1. Vitebský (Dvořák), 16. Zámečník, 31. Dvořák (Pohl), 35. Černý (Bucek, Hynek), 37. Černý (Bucek) – 9. Chytráček (Luštinec, Vácha), 26. Chytráček (Luštinec). Rozhodčí: J. Petr – Boček, P. Karlík. Rozhodčí: 7:8. Využití: 0:1. Diváci: 230. Třetiny: 2:1, 3:1, 0:0.

TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (V. Vik) – M. Franc, J. Vitebský, Klust, D. Dufek, M. Pohl, V. Dostál – O. Zámečník, Reichmann, J. Černý, J. Bucek, Hylena, T. Hynek, J. Dvořák, Vanát, L. Prouza. HC Trutnov: D. Krejčí (od 37. Pluháček) – L. Junek, T. Křížek, Chaloupka, Z. Křížek, L. Vácha, Mostecký, J. Zákravský – P. Chytráček, M. Bureš, Švadlák, Mach, Šimoníček, Vognar, Vondráček, J. Luštinec, Oppelt, Smékal, Janoušek, David Novák, M. Rada.

Jaroměř – Opočno 5:1

Fakta – branky a nahrávky: 2. Teuber (Tomášek), 16. Tomášek (Teuber, Krejcar), 16. Souček (Souček, Tomášek), 37. Souček, 60. Teuber (Tomášek) – 8. Petr. Rozhodčí: Pecha – M. Horák, O. Vodička. Rozhodčí: 5:11. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 108. Třetiny: 3:1, 1:0, 1:0.

HC Jaroměř: V. Mrázek (P. Filip) – D. Voňka, Kotrč, M. Krejcar, Štohanzl, L. Souček II, Bujňák – A. Holub, V. Háze, J. Teuber, Kašpar, T. Teuber, P. Krause, Rind, J. Tomášek, Kocián, L. Souček I. HC Opočno: Šinkora (D. Felcman) – M. Podzimek, P. Jakl, Burdych, T. Franc – Polej, V. Koudelka, V. Petr, Praus, Mlateček, Kubeček, Dudadík, Janda, Škrabal, Peňáz.

Nový Bydžov – Náchod 10:3

Fakta – branky a nahrávky: 1. Hlaváček (Bureš), 24. Černý (Postolka), 34. Hlaváček (Muška, Brotánek), 38. Jebavý (Hlaváček), 40. Jebavý (Hlaváček, Pilný), 40. Matějíček (Hlaváček), 46. Muška (Hlaváček, Pilný), 50. Procházka (Zmítko, Matějíček), 54. Hlaváček (Hroudný, Muška), 60. Hlaváček (Bezděk, Bureš) – 1. Červíček (Škoda, Novák), 11. Matouš (Červíček, Škoda), 53. Steklík (Zeman, Vondřejc). Rozhodčí: Veinfurter – P. Hofman, Runštuk. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 126. Třetiny: 1:2, 5:0, 4:1.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (Paleček) – J. Muška, F. Novák, Hroudný, Matějíček, Brotánek, L. Bezděk – Zmítko, Obešlo, M. Němec, Postolka, M. Procházka, D. Jebavý, M. Černý, D. Bureš, Hlaváček, J. Pilný. HC Náchod: Š. Kouba (od 38. J. Novotný) – Vytlačil, M. Suk, J. Štěpán, P. Škoda, Dominik Novák – Steklík, M. Červíček, Vondřejc, M. Franců, Kubasa, Verevochkin, D. Matouš, Láska, P. Zeman.

Program 11. kola – neděle 17.00: Nová Paka – Nový Bydžov, Opočno – Nové Město nad Metují, Náchod – Jaroměř. 18.30: Trutnov – Třebechovice pod Orebem.

Aktuální tabulka

1. Nová Paka 10 8 0 1 1 61:31 25

2. Nové Město n. M. 10 8 0 0 2 57:32 24

3. Nový Bydžov 10 7 0 0 3 59:34 21

4. Jaroměř 10 5 2 0 3 46:41 19

5. Třebechovice p. O. 10 4 0 0 6 48:52 12

6. Trutnov 10 3 1 1 5 45:51 12

7. Náchod 10 2 0 1 7 37:49 7

8. Opočno 10 0 0 0 10 21:84 0

Krajská liga Pardubického kraje – výsledky 11. kola: Chrudim – Česká Třebová 1:0, Litomyšl – Choceň 6:2, Polička – Lanškroun 0:7, Moravská Třebová – Hlinsko 7:1.

Program 12. kola – neděle 17.00: Česká Třebová – Moravská Třebová, Choceň – Chrudim, Lanškroun – Litomyšl. 17.30: Hlinsko – Polička.

Aktuální tabulka

1. Česká Třebová 10 9 0 0 1 61:30 27

2. Moravská Třebová 11 7 0 1 3 53:37 22

3. Chrudim 11 6 1 1 3 44:45 21

4. Litomyšl 11 6 0 0 5 49:31 18

5. Choceň 11 4 1 1 5 52:50 15

6. Hlinsko 9 3 2 0 4 31:35 13

7. Lanškroun 10 3 0 0 7 31:43 9

8. Polička 11 0 0 1 10 18:68 1