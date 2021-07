Sportovní manažer Jiří Jakubec okomentoval změny jak v realizačním týmu, tak ve všech řadách tvořícího se hráčského kádru. Určitě není na škodu připomenout si, k jakým změnám v HC Stadion Vrchlabí po konci loňského ročníku došlo.

Poté, co jsme včera připomněli situaci v realizačním týmu a na postech brankářů, zaměříme se ve druhém díle na hráče v poli.

Momentálně vrchlabskou soupisku mezi beky zdobí jména Tomáš Linhart, David Kajínek, Tomáš Kynčl a Jakub Kynčl. Kompletní letní přípravu navíc absolvoval pardubický Karel Nedbal, jehož primární úloha bude ve vrchlabském dresu. Dalším jménem, které bude moci prvoligový tým využívat, je Jakub Moník, jenž sice přerušil profesionální kariéru, bude však pokračovat ve druhé lize v partnerském Hronově a v případě potřeby s ním počítá na střídavé starty i Stadion. Zbývající místa jsou určena pro pardubické hráče, kteří jsou v přípravě a perou se o místo v Dynamu.

„V obraně nemáme soupisku nijak širokou, ale kvalita je vysoká. Pokud budu srovnávat s loňskou sezonou, pak si myslím, že máme kvalitu minimálně na stejné úrovni, přitom loni nám obrana pracovala skvěle. Navíc se obranné činnosti bude věnovat především Petr Hlaváč s Tomášem Jirků, takže i takticky a systémově bychom měli být minimálně na stejné úrovni jako v loňské sezoně. Ještě bude dost záležet na tom, kteří hráči k nám z Pardubic dorazí a jak budou nastaveni v hlavách, ale po loňské zkušenosti se toho nebojím a myslím, že obranné řady budou mít vysokou kvalitu,“ prohlásil k vrchlabské defenzívě sportovní manažer Jiří Jakubec.

Řadou změn prošel vrchlabský útok. Není již třeba se ohlížet za hráči, kteří ve Vrchlabí své působení ukončili. Aktuálně jsou na soupisce Patrik Urban, Pavel Mrňa, Martin Heřman, Ondřej Chrtek, Filip Moník a David Chalupa. Ve stejné pozici jako Karel Nedbal pak ještě pardubický útočník Tomáš Kaut, který rovněž ve Vrchlabí absolvoval celou přípravu a jeho stěžejní úloha bude v dresu s Krakonošem na hrudi.

„Ani v útoku to nemáme nijak extra široké, ale s kvalitou jsme i zde spokojení. Zůstali kluci, kteří již loni tvořili kostru týmu a věřím, že z Pardubic opět přijdou kluci, kteří to tu pojmou za své a budou v našem dresu bojovat o návrat do extraligy,“ dodal Jakubec.

Sportovní manažer na závěr hodnocení kádrového stavu představil i plány pro nový soutěžní ročník, zmínil se také o letní přípravě na sezonu.

„Podle informací od trenérů mají hráči za sebou velice kvalitní a náročnou letní přípravu. Někteří ji absolvovali přímo v Pardubicích, pár nejzkušenějších mělo individuální plány a zbytek trénoval ve Vrchlabí. Na fyzickou kondici hráčů, se kterými počítáme pro náš tým, dohlíželo především trio trenérů Petr Mocek, Jan Starý a Tomáš Jirků. Na začátku a na závěr přípravy všichni absolvovali fyzické testy a s jejich výsledky jsme spokojeni. Na fyzické kondici pochopitelně budeme pracovat i na ledě v průběhu celé sezony. Na led ve Vrchlabí vyrazíme v pondělí 26. července a postupně se k nám začnou připojovat hráči z Dynama. Pokud bude vše probíhat dle plánu a hygienická situace to dovolí, tak začátkem září bychom ve Vrchlabí měli odehrát přípravný zápas s partnerským Dynamem. I na toto utkání, stejně jako na všechny ostatní přípravné zápasy, budou mít všichni držitelé loňských permanentních vstupenek vstup zdarma,“ potěšil vrchlabské fanoušky Jiří Jakubec a na závěr prozradil týmové ambice v Chance lize.

„Letošní sezona bude vzhledem k avizovanému významnému zeštíhlení první ligy velmi náročná. To si velice dobře uvědomujeme a vnímáme, že i všichni soupeři posilují. Zůstáváme pokorní, ale zároveň se této výzvy vůbec nebojíme a na novou sezonu se velice těšíme. Pro úspěch jsme udělali maximum a věřím, že jsme dobře připraveni, že jsme zase o jeden rok zkušenější a že tento ročník zvládneme. Naším jednoznačným cílem je umístění do desátého místa a účast v play off. Ovšem našim největším přáním je účast diváků a vrchlabských fanoušků v naší DD Elektromont aréně. Věříme a doufáme, že se již situace uklidní a že se s vámi budeme potkávat v ochozech našeho stadionu.“