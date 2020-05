Hokejový klub z Vrchlabí zaslal přihlášku do Chance ligy a následně ještě prozradil, že od příští sezony bude spolupracovat s extraligovým Dynamem Pardubice. Rival ze Dvora Králové nad Labem zase potvrdil, že tamní HC Rodos hokejoví příznivci počtvrté v řadě uvidí ve druhé lize.

A co třetí podkrkonošská bašta na hokejové mapě? První zprávy k chystané nové sezoně vydal i oddíl z Trutnova. Novinkou minulého týdne bylo oznámení o konci kariéry posledního kapitána Pavla Fedulova.

Končí v áčku, myslí však na rezervní tým

„Pavla sice na ledě zřejmě už v zápasech druhé ligy ledního hokeje neuvidíme, ale uvidíme ho stát na střídačce jako člena realizačního týmu,“ stojí v prohlášení HC BAK Trutnov na oficiálním klubovém webu.

Fedulov do Čech přišel před mistrovským ročníkem 2015/2016 a možná sám netušil, že pod Krkonošemi odehraje dlouhých pět sezon. V mužstvu se stal jedním ze stavebních kamenů a i díky své pozici v týmu se propracoval až do role kapitána druholigového áčka.

V něm už pokračovat nebude. Po oznámení svého hráčského konce však přijal nabídku klubového vedení a zapojí se coby člen realizačního týmu.

Znamená to tedy, že v hokejové výzbroji už trutnovští příznivci Pašu, jak jej spoluhráči přezdívají, neuvidí?

„Tak nikdy neříkej nikdy, ale spíš bych to viděl třeba na zápasy za B tým. Uvidíme, co přinese čas. V každém případě ale, když teď vidím kluky makat v letní přípravě, moc jim to popravdě nezávidím,“ prozradil Fedulov v rozhovoru pro klubový web.

Draci se již na sezonu pilně připravují

Že Trutnov ve druhé lize bude i přes očekávanou ekonomickou krizi v republice pokračovat, o tom už dávno promluvil sportovní manažer Ondřej Poul. Jak moc je ale oddíl natěšený na nový ročník, o tom svědčí fakt, že Draci už dva týdny poctivě trénují a nabírají fyzickou kondici. V tomto ohledu patřil Trutnov k vůbec prvním podobně aktivním klubům.

Hráči trénují čtyřikrát týdně. Příprava má trvat deset týdnů a tým kouče Váchy absolvuje celkem tři víkendová soustředění. První již mají Trutnovští za sebou.

Právo účasti v příštím ročníku II. ligy: Dvůr Králové nad Labem, Mostečtí Lvi, Děčín, Řisuty, Trutnov, Jablonec nad Nisou, Nová Paka, Bílina (všichni loni skupina Sever), Tábor, Příbram, Klatovy, Kobra Praha, DS České Budějovice, Písek, Cheb.

„Pašu jsem oslovil proto, že jsme s Lubošem Peterou a Petrem Váchou chtěli do týmu ještě jednoho borce, který by se o A mužstvo staral s námi. Paša byl jednoznačná volba, protože patřil jednoznačně k nejzkušenějším hráčům. Navíc má trenérskou B licenci a trénování se už věnoval. Pro náš tým to bude obrovský přínos.“

(Ondřej Poul na adresu Pavla Fedulova)