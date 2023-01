Kdo s koho! Choceň a Trutnov čekají páteční dohrávky, pak litá bitva o prvenství

V krajské hokejové lize se dál bojuje o co nejlepší nasazení pro play off. V nadstavbové skupině B se chtějí všechny celky vyhnout těm největším favoritům na zisk titulu. Nezbývá jim tak, než skončit v tabulce co nejvýše. Ve hře o první příčku jsou nyní dva týmy.

Je tam! Trutnovští hokejisté právě vstřelili Náchodu další branku. Zápas vyhráli 4:2 a nadále jsou ve hře o prvenství ve skupině B. | Foto: Jan Bartoš