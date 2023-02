Fakta - branky a nahrávky: 12. McCormack (Eberle, Lev), 52. Kev. Klíma (Cingel, Blain) – 22. Blomstrand (M. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 4424. Třetiny: 1:0, 0:1, 1:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Blain, Jank, Kalina, Marcel, McCormack, F. Pavlík, Rosandić – Cingel, Eberle, Chalupa – Jergl, Kev. Klíma, Lalancette – Lev, Okuliar, R. Pavlík – Perret, Smoleňák, Zachar. Trenér: T. Martinec. HC Škoda Plzeň: Pavlát – Baránek, Jaroměřský, Kremláček, Piskáček, Zámorský, Kvasnička, Houdek – Adamec, M. Beránek, Bitten – Blomstrand, Holešinský, Honejsek – Mertl, Pour, Rekonen – Schleiss, Suchý, Hrabík. Trenér: Kořínek

Hradec vstoupil do utkání aktivněji. Skóre mohl otevřít po deseti minutách hry v poslední době produktivní Radovan Pavlík, když se po střele Chalupy dostal k dorážce. Pavlát v hostující brance však za pomoci spoluhráčů neinkasoval.

Diváci v ČPP aréně si tak gól zařvali na konci 12. minuty. Lev vybojoval kotouč u mantinelu, předložil ho Eberlemu, který našel ještě lépe postaveného McCormaka, ten si ránu dobře připravil a zakončil přesně k tyči – 1:0.

Z druhé třetiny neuběhly ani dvě minutky a bylo srovnáno. Beránek se protáhl po levé straně, před brankou našel hůl Blomstranda, jenž pálil přesně mezi betony Kiviaha – 1:1. Následně měli domácí velkou šanci na to, jít znovu do vedení, když hráli 74 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. Plzeňskou obranu se jim však překonat nepodařilo. To se povedlo až Radovanu Pavlíkovi v oslabení. Hradecký rychlík přešel přes dva obránce, bekhendové zakončení ale zneškodnil Pavlát.

Rozuzlení zápasu tak nakonec přinesl začátek 52. minuty. Cingel našel křižnou přihrávkou nikým nehlídaného Klímu, který umístěnou střelou rozhodl o hradeckém vítězství s pořadovým číslem devět. Lvi si navíc upevnili čtvrté místo v tabulce, když mají na pátý Liberec stále náskok čtyř bodů.

"Byl to těžký zápas, oba celky hrály s play off nasazením. Bylo maličko znát, že jsme hráli čtvrtý zápas v týdnu. Klobouk dolů před týmem, vydal se úplně do dna. Výborně jsme hráli oslabení a přestože nám nešly přesilovky, tak se nám nakonec podařilo jednu proměnit a rozhodnout," hodnotil duel spokojený hradecký kouč Tomáš Martinec.

"Věděli jsme, že Hradec má formu, týmu však rozhodně nemohu vytknout bojovnost. Kluci dřeli a makali, ubránili i spoustu oslabení. Přesto jsme nakonec obdrželi branku, když soupeř potrestal naše zbytečné vyloučení, kdy jsme hráli v šesti," mrzelo Petra Kořínka, trenéra Plzně.