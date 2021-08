„Zatím je to dobré, všichni kluci makají, pořád máme dobrý pohyb,“ říká druhý jmenovaný k posledním výborným výsledkům. „Základem je bruslení, všichni musíme aktivně napadat, vytvářet tlak a mít co nejlepší pohyb v soupeřově pásmu, stejně tak i dozadu,“ dodává.

Další mač Hradečtí sehrají v pátek, kdy od 16 hodin hostí na domácím ledě slovenský tým iClinic Bratislava Capitals. „Na soupeře teď vůbec nekoukáme, řešíme hlavně svoji hru. Chceme hrát náš hokej a řídit utkání,“ uvádí borec ze slavného klanu, jenž v brzké době očekává přírůstek do rodiny (syna).

„Termín máme 10. září, tak uvidíme, kdy to přijde. Výbavu a všechno potřebné kolem, to už máme kompletně zařízené. Nervózní zatím nejsem, ale to přijde zhruba tak za dva týdny,“ usmívá se Kevin Klíma.