Na konci minulého týdne extraligový klubz Pardubic okleštil svůj kádr tvořený pro příští sezonu. Rázem tím vznikl seznam hráčů, kteří soutěžní ročník 2020/ 2021 (pokud vůbec s ohledem na situaci spojenou s COVID-19 začne) odehrají v partnerském prvoligovém klubu, jímž je HC Stadion Vrchlabí.

Úvodní týden hráče dost bolel

Podkrkonošský oddíl naplno trénuje a oproti předchozím rokům leckoho překvapí, že již od konce července na ledě. „Tak jako většina profesionálních týmů, i ten náš začal minulý týden s přípravou na ledě. Tak trochu stylově v Pardubicích. U nás budeme mít led až od 4. srpna, proto jsme rádi přijali nabídku Dynama, že můžeme začít v Pardubicích již od 28. července. Úvodní týden byl věnován především nabírání fyzické kondice a poprvé došlo k propojení hráčů, kteří absolvovali letní přípravu ve Vrchlabí s první skupinou pardubických borců,“ prozradil na webu HC Vrchlabí sportovní manažer Jiří Jakubec.

„První týden jsme vnímali a pojímali jako klasický start přípravy na ledě, kdy se hodně bruslí a taky to dost bolí. Pro náš tým je skvělé, že se mohli kluci poprvé potkat spolu jak mezi mantinely, tak mimo ně,“ doplnil Jakubec, jenž se obává, aby se letošní sezona vůbec odehrála.

Naruší průběh přípravy virus?

„Jsme ve spojení s lékaři, hygieniky i s Českým svazem ledního hokeje a zatím existuje mnohem více otázek než odpovědí. Můj čistě soukromý názor je v souladu s mnoha špičkovými lékaři, kteří tvrdí, že preventivní opatření jsou přehnaná a neadekvátní vůči nastalému riziku. A to celosvětově. K dnešnímu dni jsou v naší republice v karanténě již desítky sportovních kolektivů a to je momentálně období, kdy většina sportů nemá svoji sezonu. Možná se mýlím, ale věřím, že pokud strach a paniku z nakažení nevystřídá selský rozum, pak bude velice obtížné obnovit veškerý společenský život včetně všech sportovních akcí, nejen hokeje. My se snažíme dodržet veškerá nařízení i pravidla, ale pokud se nezmění úhel pohledu na koronavirus v celé společnosti, tak je spíše otázka času, kdy se to dotkne i našeho týmu,“ dovolil si říct k aktuální situaci ve společnosti sportovní manažer prvoligového nováčka.

Ať už se vše vyvine jakkoliv, první přípravný duel má vrchlabský klub naplánován na úterý 11. srpna, kdy se představí na ledě tradičního účastníka I. ligy Benátek.

Aktuální kádr HC Stadion Vrchlabí

Brankáři: Jakub Soukup, Ondřej Holubec.

Obránci: Daniel Blažej a Vojtěch Faltys, Tomáš Jirků, David Kajínek, Tomáš Kynčl, Tomáš Linhart, Jakub Moník, Ján Niko, Jan Oliva, Marek Voženílek.

Útočníci: Albert Cerman, Martin Heřman, Jiří Hozák, David Chalupa, Ondřej Chrtek, Lukáš Kučera, Michal Machač, Ondřej Matýs, Filip Moník, Pavel Mrňa, Tomáš Nouza, Michal Pochobradský, Ondřej Rohlík, Radim Šlaicher, Patrik Urban.