/FOTO/ Nesplnil misi, měl by skončit. Jasně, po bitvě je každý generál. Jenže kouč Vladimír Růžička v Hradci neuspěl jen výsledkově. Nemá cenu si nic nalhávat.

Vladimír Růžička st. | Foto: Deník/Michal Fanta

Signály o nepřesvědčivých výkonech tu byly už v základní části. S týmy z první čtyřky Mountfield téměř nebodoval, potvrdilo to i čtvrtfinále play off, v němž za Libercem výrazně zaostával. Bohužel ve všem. Kvalita, jak hokejová, tak hráčská, byla na straně Tygrů. Růžička za neúspěšnou sezonu nese odpovědnost. On si v létě skládal kádr, diktoval si, koho chce, koho ne. Jenže Hradec na extraligovou špičku nestačil.