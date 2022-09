Také vám pauza mezi loňským a nadcházejícím soutěžním ročníkem mezi mantinely přišla dlouhá? Aby ne, vždyť poslední sezona končila na začátku dubna a to ještě těm nejúspěšnějším. Příznivci a hráči jiných krajských mužstev měli „volno“ mnohem déle.

Teď se ale brány zimních stadionů v Královéhradeckém kraji znovu otevírají.

Natěšené vrchlabské publikum se svých hrdinů dočká v sobotu. Už dnes ale desítky fanoušků vyrazí podpořit HC Stadion na led Letců z Letňan.Zdroj: Anton Martinec

Jako první obléknou mistrovskou výstroj účastníci druhé ligy. V té po letním harakiri zůstaly dva regionální celky. Z Chance ligy se sem přestěhovali hráči vrchlabského Stadionu, pomyslnou stálicí je hronovský Wikov. Ze soutěže naopak v létě zmizely BK Nová Paka, který přešel zpět do krajské ligy, ale také HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, vítěz posledního play off skupiny Sever. Dvorské mužstvo se pro letošek do soutěžního ročníku nepřihlásilo vůbec.

Loni slavil Rodos titul, dnes ho na hokejové mapě nenajdete. Kde jsou hráči?

Oba rivalové odstartují sezonu v halách svých soupeřů. Horalé budou od 18 hodin hostem letňanských Letců, svěřence ruského trenéra Sergeje Sošnikova čeká těžká bitva v Benátkách nad Jizerou, tedy v hale loňského účastníka Chance ligy.

HC Wikov HronovZdroj: Zdeněk ŠulcFanoušky jistě zajímá, jak budou vypadat domácí premiéry obou krajských reprezentantů v třetí nejvyšší soutěži u nás. Vrchlabí v sobotu přivítá nadupanou sestavu Chomutova, do Hronova přijede Příbram.

Program 1. kola II. ligy skupiny Západ – dnes 17.00: Ústí nad Labem – Děčín. 17.30: Chomutov – Klatovy. 18.00: Letňany – Vrchlabí, Benátky nad Jizerou – Hronov, Tábor – Kobra Praha, Mostečtí Lvi – Cheb, Jablonec nad Nisou – Řisuty, Písek – Příbram.

Jen o pár dní později než druhá liga budou zahájeny také krajské soutěže a v nich bude mít Královéhradecký kraj zastoupení hned devíti mužstev. Ve „zdejší“ krajské lize letos uvidíme osm mužstev a o titul začnou soupeři bojovat v neděli 2. října, kdy je na programu 1. kolo. Celkem spolu soupeři odehrají 14 kol, poté se soutěž stejně jako loni propojí s Krajskou ligou Pardubického kraje. Zajímavostí je, že hokejisté Nového Města nad Metují budou hrát nějaký čas na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem.

Putovní soška Krakonoše z Brewery Cupu podruhé pro hronovské HAAS Clowns

Neděle 2. října: Nový Bydžov – Opočno, Nové Město nad Metují – Třebechovice pod Orebem, Jaroměř – Trutnov, Náchod – Nová Paka.

Hokejisté Nového Města nad Metují v přípravě slaví jednu z branek v síti TřebechovicZdroj: TJ Spartak

Ještě o týden dříve rozehraje Jičín boje v Krajské lize Libereckého kraje. Hokejisté z města pohádek budou v soutěži potkávat vedle svého nedělního soupeře ještě týmy z Turnova, Lomnice nad Popelkou, České Lípy a Frýdlantu v Čechách. V základní části se s každým z nich utkání čtyřkolově.

Neděle 25. září: Jičín – Varnsdorf.