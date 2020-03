/FOTOGALERIE/ Epidemie koronaviru a drsné zásahy vlády se - logicky - projeví také ve sportu.

Předkolo hokejového Generali play off Tipsport extraligy: Mountfield HK - HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Deník/ Michal Fanta

V pondělí sice nebylo v Hradci na hokeji úplně našlapáno, ale atmosféra nebyla zlá. V úterý, kdy se hrál druhý zápas předkola play off hokejové extraligy, do nějž šli domácí s výhrou v zádech z prvního utkání (3:1), to už bylo jinak.