V loňské sezoně měla soutěž původně devět účastníků, ale přesně v polovině základní části odstoupil Sokol Semechnice, a tak se dohrávalo v osmičlenném pelotonu. I když dohrávalo. Konec byl kvůli pandemii koronaviru předčasně už v první polovině března.

Letos mělo být v KHL osm účastníků, ovšem Hronov na poslední chvíli získal licenci pro druhou ligu a posunul se tak o patro výš. Hrát tedy bude pouhých sedm týmů.

Kdo by mohl patřit k favoritům? To samozřejmě ukážou až ostré boje. V loňském finále play off na sebe měly narazit Nový Bydžov a Náchod. Dá se tedy předpokládat, že oba budou chtít okupovat horní patra tabulky i letos. Pozadu nebudou chtít zůstat ani celky Jaroměře, Třebechovic, Trutnova B či Nového Města. S Opočnem se možná na nejvyšší příčky nepočítá, ale v minulosti si už několikrát dokázalo vyšlápnout i na ty nejlepší.

Účastníci KHL Královéhradecka 2020/2021: Stadion Nový Bydžov, HC Náchod, TJ Spartak Nové Město nad Metují, SK Třebechovice pod Orebem, HC Trutnov B, HC Jaroměř, HC Baroni Opočno.

Program 1. kola – neděle 4. října, 17.00: Opočno – Třebechovice, Nový Bydžov – Nové Město nad Metují, Náchod – Jaroměř, volno má Trutnov B.