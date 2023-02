Nedělní podvečer patřil mezi hokejovými mantinely třetím zápasům čtvrtfinálových sérií play off Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Hned tři celky si případným třetím vítězstvím mohly zajistit účast v semifinále.

Dvěma klubům se to také povedlo. Vítěz nadstavbové části Nový Bydžov doma přivítal rivala z Trutnova a zatímco v dlouhodobé fázi sezony s ním dvakrát prohrál, v play off nenechal nikoho na pochybách, kdo že si zajistí postup mezi nejlepší čtyřku. Po úvodních dvou výhrách měl Stadion pod kontrolou také třetí bitvu. V 6. minutě favorita poslal do vedení Procházka, na začátku druhé poloviny duelu zvyšoval na 2:0 Eis.

Hosty záhy vrátila do hry přesilovková trefa Smékala, vícekrát ale Trutnov na gólmana Veselého recept nenašel a sedm vteřin před závěrečnou sirénou pojistil novobydžovský postup střelou do prázdné branky Procházka.

Summary z utkání Litomyšl - Moravská TřebováZdroj: hclitomysl.czSuverénně 3:0 ovládli čtvrtfinálovou sérii také hokejisté Litomyšle. Těm soupeř z Moravské Třebové statečně vzdoroval, všechna utkání byla naprosto vyrovnaná, přesto byli pokaždé napřed hráči z rodiště Bedřicha Smetany. Hrdinou třetího souboje byl gólman Martin Horáček, jenž za svá záda nepropustil jediný kotouč. Domácí naopak skórovali hned čtyřikrát a dokonali tak postup do další fáze.

Zpečetit postup mohli v neděli také hokejisté Jaroměře. Museli by ale podruhé v sérii dobýt arénu českotřebovských Kohoutů. A to se jim tentokrát nepodařilo. Domácí si brzy vypracovali důležitý náskok 3:0. Soupeř trefami Kašpara a Kociána snížil na jednobrankový rozdíl, více už ale nestihl a naopak při power-play v čase 59:21 upravil na konečných 4:2 Ostřanský.

Série mezi Jaroměří a Českou Třebovou nebude jedinou, která bude ve středu pokračovat čtvrtým utkáním. V měření sil mezi Novým Městem nad Metují a Chrudimí to ale bylo dopředu jasné. Ve třetím souboji totiž za stavu 1:1 šlo o to, který ze soupeřů si vypracuje pomyslný mečbol. Na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem to dokázali domácí borci. Chrudimští sice vyhráli úvodní periodu, ve druhé ale Spartak dvěma slepenými góly stav otočil a výhru nakonec pečetil v čase 59:04 při soupeřově hře bez brankáře.

Krajská liga mužů, čtvrtfinále play off, 3. zápasy

Nový Bydžov – Trutnov 3:1

Fakta – branky a nahrávky: 9. M. Procházka (V. Petr, J. Pilný), 36. Eis (Chára, Bezděk), 60. M. Procházka – 37. Smékal (R. Vondráček, L. Vácha). Rozhodčí: Veinfurter – Rezek, Karlík. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 246. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0. Konečný stav série: 3:0.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (J. Paleček) – Matějíček, F. Novák, Muška, Bezděk, Zmítko, J. Pilný – M. Procházka, Hlaváček, V. Petr – Eis, Postolka, J. Chára – D. Jebavý, M. Němec, M. Černý – Ladman. HC Trutnov: Pluháček (Chrenko) – L. Vácha, L. Junek, T. Křížek, Mostecký, J. Zákravský, Z. Křížek, Chaloupka – Smékal, Šimoníček, Vondráček – R. Mach, Janoušek, Chytráček – Oppelt, Vognar, Rada – Bureš, Švadlák.

Čtvrtfinálová série play off mezi Novým Bydžovem a Trutnovem skončila v nejkratším možné čase. Favorit ji vyhrál 3:0.Zdroj: Jaromír Ptáček

Litomyšl – Moravská Třebová 4:0

Fakta – branky a nahrávky: 28. J. Voříšek (Vomočil), 48. Vomočil (T. Jakubec, J. Voříšek), 49. T. Půlpán (A. Půlpán, Stoklasa), 58. Barkóci (Jonáš, J. Zahradník). Rozhodčí: M. Vepřovský, P. Rulíček – J. Říha, M. Dalecký. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 537. Třetiny: 0:0, 1:0, 3:0. Konečný stav série: 3:0.

HC Litomyšl: M. Horáček (M. Dostál) – Š. Švec, O. Bláha, M. Bažant, Š. Voříšek, J. Zahradník, A. Jonáš, Škvor – M. Jankovský, T. Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, V. Cink, F. Vomočil. HC Slovan Moravská Třebová: Peksa (Faltus) – M. Netolický, Dubovčí, D. Kuchař, Janků, Cekr, O. Holub, J. Moučka – D. Marek, M. Horký, Kavan, Fibrich, Scheuter, Palička, D. Cach, P. Skopal, Vaňous, L. Šíp.

Nové Město nad Metují – Chrudim 4:2

Fakta – branky a nahrávky: 26. Reichmann (O. Šťastný, Zámečník), 28. Lelka (Velinský), 42. Zámečník (Velinský, O. Šťastný), 60. J. Černý (T. Hynek, J. Bucek) – 11. U. Dobiáš (V. Novák, J. Plch), 52. V. Novák (U. Dobiáš, J. Plch). Rozhodčí: Maštalíř – Figer, J. Všetečka. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: Nové Město nad Metují vs. Chrudim 4:2Zdroj: Radek Krejsa185. Třetiny: 0:1, 2:0, 2:1. Stav série: 2:1.

TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (50. Z. Biegl) – M. Franc, J. Vitebský, Šrenk, D. Borovec, D. Dufek, M. Pohl, V. Dostál – O. Zámečník, Reichmann, J. Černý, J. Bucek, Hylena, J. Řehák, T. Hynek, Lelka, Koudelka, O. Šťastný, Vanát, Velinský, L. Prouza. HC Chrudim: L. Novotný (F. Matoušek) – T. Linhart, V. Pilař, T. Hejduk, M. Urban, Hybeš, D. Hrdlička, M. Felcman – J. Polák, Z. Formánek, U. Dobiáš, V. Felcman, Hebek, V. Novák, F. Roubal, Cvrček, Hykl, M. Kostka, J. Plch, Langr.

Česká Třebová – Jaroměř 4:2

Fakta – branky a nahrávky: 4. Augustin (Jemelka), 11. J. Semorád (Ostřanský, M. Hemský), 21. Augustin (Fúzik, T. Sedlák), 60. Ostřanský (M. Hemský) – 31. J. Kašpar (T. Kocián), 38. T. Kocián (J. Kašpar, T. Bujňák). Rozhodčí: J. Vrba, J. Čížek – P. Landsmann, Topolský. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Diváci: 675. Třetiny: 2:0, 1:2, 1:0. Stav série: 1:2.

HC Kohouti Česká Třebová: M. Kraus (Ament) – T. Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, V. Daněk – Augustin, Pavlovský, Fúzik – M. Hemský, Semorád, Ostřanský – K. Plášek, Stolín, D. Král. HC Jaroměř: M. Vích – D. Voňka, T. Bujňák, L. Souček st., M. Vágner, Kotrč, M. Krejcar – A. Holub, J. Kašpar, T. Kocián – D. Brožek, V. Háze, Vejman – J. Teuber, Záliš, T. Teuber.

Příští program, 4. zápasy - středa 18.00: Jaroměř - Česká Třebová, Chrudim - Nové Město nad Metují.