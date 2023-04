Dnes již tradiční Krakonoš Brewery Cup se na břehu řeky Úpy konal pod záštitou starosty města Trutnova Michala Rosy a zúčastnilo se ho dohromady šest mužstev. Probíhal v průběhu celého týdne, primárně však o víkendu, kdy si svá utkání dorazili odehrát zahraniční účastníci. Neděle patřila play off a především pak očekávanému finálovému souboji, ve kterém se potkaly dva nejlepší celky.

Putovní soška Krakonoše z Brewery Cupu podruhé pro hronovské HAAS Clowns

Poprvé v historii trutnovského klání bylo možné jednotlivé zápasy sledovat v přímém přenosu na YouTube kanálu Krakonoš Brewery Cup, což samozřejmě ocenili nejen účastníci, hlavně ale jejich fanoušci, kteří se z různých důvodů nemohli dostavit na zimní stadion.

O krásnou a originální trofej v podobě obřího Krakonoše bojovaly celky HC Dragon, HC Mladá Garda z Trutnova, hronovský HAAS Clowns či nováček turnaje trutnovský TeamFreeElo. V pátek se zapojily německé týmy Falken a EC Yetis Willingen, které díky pozdějšímu příjezdu měly program hodně náročný a za pouhé tři dny zvládly odehrát sedm (!) utkání.

Krakonoš Brewery CupZdroj: Jiří Petr

V základní fázi turnaje se všechny celky popasovaly stylem každý s každým. Přímo do semifinále si cestu vystřílely HAAS Clowns a v tabulce druhý HC Dragon. Zbylé čtyři týmy zamířily do čtvrtfinále, ve kterém se možná projevila únava z nabitého programu, jelikož to byla právě dvě německá mužstva, která na soupeře nestačila a zbyl na ně souboj o Anchor trophy určenou pro vítěze duelu o konečnou pátou příčku.

Účast ve finále si jako první vybojovali Klauni, jimž TeamFreeElo nedělal větší problémy. To druhé semifinále bylo o dost dramatičtější. Trutnovské derby mezi Draky a mladou gardou nabídlo nerozhodný výsledek a rozhodovat nakonec musely nájezdy. V nich se trefil pouze Jan Blaha a svůj tým nasměroval do historicky třetího finále v turnaji.

A teď už ohlédnutí za rozhodujícími zápasy o umístění.

ANCHOR TROPHY

Na rozdíl od zápasu v základní skupině slavil tentokrát úspěch výhrou 4:2 tým Falken, který se turnaje zúčastnil potřetí a poprvé odvezl domu nějakou cenu. EC Yetis Willingen si po své druhé účasti musí na větší úspěch počkat, jako cenu útěchy za dlouhou osmihodinovou cestu ale od titulního partnera turnaje obdržel alespoň krabici piva Krakonoš.

BRONZE GAME

Tento zápas byl hodně napínavý. Základní hrací doba a prodloužení skončily remízou 1:1. Na gól Soukupa odpověděl snajpr TeamFreeElo Hudík a Mladou Gardu podruhé během turnaje čekaly nájezdy. První pokusy využili jak Jiří Paták za Gardu, tak i Jan Mikysa za TeamFreeElo. Ve druhé sérii veterán Petr Pich vystřelil bronzové medaile Gardě, když Martin Kroh svůj nájezd nedal.

FINAL GAME

HAAS Clowns dokázal HC Dragon ve skupině porazit 6:3, finále ale nabídlo jiný průběh. Oba soupeři o vítěznou trofej bojovali s velkým nasazením a odhodláním. Hned na začátku utkaní se dostali do vedení Dragoni, na což Klauni dokázali celkem rychle odpovědět. Pak si Draci vytvořili dvougólový náskok a ten nakonec rozhodl o jejich triumfu 3:2. Vítěznou branku zaznamenal Petr Jirkovský. HC Dragon tak na svůj třetí finálový pokus konečně zvedl nad hlavou dřevěnou sochu Krakonoše a do příštího ročníku půjde v roli obhájce.

Krakonoš Brewery CupZdroj: Jiří Petr

Koneční pořadí a nejužitečnější hráči týmů

1. HC Dragon – Martin Serbousek

2. HAAS Clowns – Petr Hajnik

3. HC Mladá Garda – Jiří Paták

4. TeamFreeElo – Petr Kolbe st.

5. Falken - Daniel Noack

6. EC Yetis Willingen – Sergej Nissen

Skvěle gesto proběhlo během ceremoniálu předání cen. Speciální cena Pivovaru Krakonoš byla tentokrát udělena hráči, který se turnaje jako takového nezúčastnil. Každý fanoušek a účastník Krakonoš Brewery Cup přesto jeho i jeho příběh velmi dobře zná. Jan Boček z týmu HC Dragon hrál na každém dosavadním turnaji, těsné před začátkem podzimního turnaje však utrpěl při nehodě vážná zranění, po kterém nebylo jisté, zda se ještě někdy postaví na nohy. Tento borec se ale pomalu dává dohromady a dokázal dorazit i na finálové zápasy a vyhlášení výsledků. Samozřejmě nechyběl ani na ledě, kde jako člen HC Dragon obdržel zlatou medaili a se spoluhráči oslavil vysněný titul.

Nejlepší hráči turnaje - brankář: Břetislav Pohl (HAAS Clowns). Obránce: Petr Tomášek (HC Mladá Garda). Útočník: Lukáš Hudík (TeamFreeElo). Střelec: Tomáš Ansorge (HAAS Clowns). Nejužitečnější hráč: Rajko Vranješ (HC Dragon).

Ronald Beck, kapitán a trenér týmu Falken: „Turnaje jsme se zúčastnili již potřetí a stejně jako vždy jsme si to tu užili. Perfektní organizace, jsme rádi, že nás pořadatelé opět pozvali a že se nám tu nakonec povedlo i něco vyhrát. Budeme moc rádi, když pozvánku obdržíme i příště.“

Jaroslav Rodr, GM týmu HC Dragon: „Perfektní turnaj. Konečně se nám to povedlo a po tak dlouhém čekání je Krakonoš náš. Budeme se těšit na další turnaj, kde se samozřejmě pokusíme titul obhájit.“

Lukáš Dědek, kapitán HC Mladá Garda: „Jako vždy povedená akce. Nám to na začátku moc nešlo, ale porážka v derby proti Dragonům nás nakopla a nakonec to dopadlo bronzovým úspěchem. Děkujeme pořadatelům a budeme se těšit na další podobnou akci.“

Putovní pohár na výletě se Stanislavem Špetlou.Zdroj: archiv hráčeKrásný putovní pohár si mohl po vzoru Stanley Cupu užít dostatečně každý z členů mužstva. Takto jej povozil ve svém autě Stanislav Špetla. „Snad se mi putovní trofej brzy vrátí, aby mohla být připravena na další ročník turnaj,“ pousmál se v týdnu po turnaji hlavní organizátor Pavel Fedulov. Vítězové jej uklidnili vzkazem, že trofej bude samozřejmě v pořádku. Je jen na nich, zda se jim po dalším turnaji, již dvanáctém v pořadí, zase vrátí do vlastnictví.

Pavel Fedulov, organizátor: „Děkuji všem fanouškům a hráčům za účast a naším partnerům za podporu turnaje. Zase jsme si to všichni užili, byla perfektní atmosféra a hodně napínavých zápasů. Snažíme se turnaj neustále posouvat dál, teď měly obrovský úspěch přímé přenosy z utkání na našem YouTube. Gratuluji týmu HC Dragon k prvnímu vítězství na turnaji, mezi tradičními účastníky byl jediným, jehož štítek s týmovým názvem na poháru chyběl. Budeme aktivně připravovat další turnaj, aby taková skvělá tradice v Trutnově pokračovala dál. Ještě jednou děkuji všem hráčům, sponzorům a fanouškům za podporu a těšíme se na další ročník.“