Lídr skupiny Západ o své výhře pod Krkonošemi rozhodl teprve 44 sekund před koncem utkání. „Do zápasu jsme vstoupili ustrašně, jako vždycky se silným soupeřem. Poprvé jsme udělali souboj až v desáté minutě,“ neskrýval rozhořčení z výkonu svého mužstva v první třetině kouč Vladimír Jeřábek. „Vůbec úspěch pro nás byl, že jsme prohrávali jenom 1:0,“ přiznal trenér, který o přestávce musel důrazně domlouvat hráčům.



A jak se ukázalo, tak zvýšený hlas na jeho svěřence zapůsobil. „Od druhé třetiny jsme se vyšťavili k dobrému výkonu, bojovali jsme. Bohužel zápas dopadl tak, jak dopadl,“ mrzelo domácího trenéra, že se nováčkovi nepodařilo dosáhnout alespoň na bod. „Remízu jsme si za výkon ve druhé a třetí třetině zasloužili. Dostali jsme však hodně laciné góly, všechny tři a to s takovým těžkým soupeřem nemůžeme dostávat,“ konstatoval Jeřábek. „Chomutov je silné mužstvo a dokázal potrestat každou naší chybu,“ dodal.



Dnes Vrchlabí čeká další utkání, a to v Mostě. „Je to pro nás hodně důležitý zápas, ale nevím, v jaké sestavě budeme hrát. Někteří hráči nebudou moci nastoupit, někteří budou mít trest. Bodovat ale potřebujeme, abychom si udrželi odstup,“ uvedl Jeřábek.

Hráčům se už v hlavách honily myšlenky na prodloužení. V čase 59.16 však puk napálil na vrchlabskou branku chomutovský bek ROMAN CHATRNÚCH a svému týmu vystřelil tři body. „Sjížděl jsem si na přihrávku od Kosti (Kostourka), který stál za brankou. Dal to ale na druhého obránce. Ten vystřelil do gólmana a já, jak jsem se vracel na modrou, zůstal jsem u vyraženého puku úplně sám. Plácnul jsme do něj a spadlo to tam,“ popisoval Chatrnúch pro Severočechy šťastný okamžik.



Ten však nebyl v zápase jediný. Už branku na 1:2 totiž Kostourek vstřelil ze středního pásma, když Faltovi puk propadl pod betony. „Řekli jsme si, že musíme střílet a nevymýšlet na útočné modré nějaké zbytečné kličky, aby se soupeř nedostal do protiútoku,“ odkrýval chomutovský obránce taktiku, se kterou přijel lídr na led nováčka.



„Vítězstvím se nám podařilo odčinit náš poslední špatný výkon z domácího zápas s Kadaní. Před klukama musím smeknout, pracovali jsme jako tým,“ chválil Chatrnúch. „Myslím, že se hrál pohledný hokej, který se divákům musel líbit. I pro nás hráče to byl zajímavý zápas,“ dodal.