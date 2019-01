VRCHLABÍ - Nebyla odehrána ani půl minuta a v pásmu Komety už na sobě leželi hráči Vrchlabí. Slavili vedoucí branku zápasu. Někde v hromadě těl bychom našli i útočníka LADISLAVA GENGELA, který akci s Pajičovou tečkou rozjel za brankou. Že by oba hráči gól domluvili těsně před úvodním buly, kdy se u středové čáry sjeli na krátkou debatu?

Vrchlabí - Kometa Brno | Foto: Petr Kraus

“Ne, ne,“ pousmál se po zápase jinak skleslý Gengel. „Vždycky Pájovi akorát říkám, ať vyhraje buly na Rýgoše (obránce Rýgla – pozn.) a ten, ať to nahodí do třetiny, abychom udělali tlak, s někým se srazili a dostali se do tempa. To se nám povedlo,“ povídal 26letý forvard. „Bohužel zase se nám nepovedlo to, abychom vyhráli,“ okamžitě dodal.



V pěti posledních zápasech Vrchlabí na soupeře nestačilo. „Celý mančaft hraje dobře, ale chybí nám to hokejové štěstíčko,“ postěžoval muž, který se asistencí podílel i na druhé brance krkonošského mužstva, ale poté i na vyrovnávací trefě Brna na 2:2. „Udělal jsem chybu,“ kál se Gengel. „Chtěl jsem puk to vyhodit po mantinelu na Kamila Tvrdka, od bruslí se však puk odrazil k volnému hráči před branku,“ popisoval nešťastný moment pro Vrchlabí, kdy Lipina ukázal, že má rychlé ruce a „vykoupal“ Ševčíka v brankovišti. „Prostě nemáme to štěstí, kdežto soupeř ho má,“ posteskla si vrchlabská desítka. „Soupeř naše chyby potrestá, my jeho však ne.



O osmnáct sekund později se dokonce Kometa zásluhou Moskala ujala vedení, které jí Vrchlabí už do konce zápasu nesebralo. „Samozřejmě jsme se snažili s výsledkem něco udělat. Řekli jsme si, že také musíme dát dva slepené góly. Bohužel nám to tam nepadne. Máme smůlu,“ řekl krkonošský dříč. „Už ale moc dlouho,“ začal kroutit hlavou. „Góly jsou v hokeji hrozně důležitý a nám chybí,“ konstatoval Ladislav Gengel, jehož ve středu s Vrchlabím čeká zápas na ledě prostějovských Jestřábů.

Trenéři: Kvalitní zápas! Velmi kvalitní zápas. Tato věta zazněla po utkání Vrchlabí – Kometa z úst obou trenérů. Radostněji se však než domácímu kouči Vladimíru Jeřábkovi vyslovovala Rostislavu Čadovi, muži, který vládne v Brně.

„Domácí působili v první třetině na ledě agresivněji, byli lepší a zaslouženě vedli. Nám se však ve druhé třetině podařilo zlepšením, hlavně fyzického výkonu, vyrovnat hru. Začali jsme hrát lépe takticky, dostávali jsme se do šancí. Myslím, že Vrchlabí jsme také přinutili k chybám, které jsme dokázali využít. Závěr utkání se nám podařilo kontrolovat a dohrát zápas do vítězného konce. Až na Chomutov jsme venku neodehráli příliš dobré utkání. Chtěli jsme to změnit a jsme rádi, že se nám to povedlo,“ rozebral střetnutí šťastný Čada.

Spokojen, až tedy na výsledek, byl i domácí lodivod Jeřábek. „V první řadě bych chtěl klukům poděkovat klukům za bojovný výkon od začátku až do konce. Takovému silnému soupeři, jako je Brno, jsme byli rovnocenným soupeřem. Zápas se lámal ve druhé třetině. Za stavu 2:1 jsme měli řadu příležitostí, góly dalo Brno. Rozhodla zkušenost. Přesto lidem i sobě jsme ukázali, že i se silný Brnem můžeme hrát,“ řekl.