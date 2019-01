Vrchlabí - Muž, který odčaroval kouzlo šumperského gólmana Alexandra Hyláka a dvěma trefami nasměroval Vrchlabí za vítězstvím 3:0. DANIEL BRYNECKÝ.

Vrchlabí - Šumperk | Foto: Petr Kraus

Po sobotním utkání tak ani snad nikdo jiný nemohl zdomácích řad dostat cenu pro nejlepšíhohráče.

„Měl jsem štěstí,“ pousmál vrchlabský útočník. „Už to vypadalo, že Hyláka snad neprostřelíme,“ vyzdvihl výkon brankáře, který hokejisty zKrkonoš trápil už vprvním utkání vŠumperku.

Ve Vrchlabí však udržel čisté konto jen do 37.minuty. „První gól jsem dal vpřesilovce, kdy se ke mě odrazil puk. Druhý pak voslabení, kdy mi to Láďa Gengel dobře podal a já Hyláka se štěstím propálil, vykreslil Brynecký své dva zásahy do černého,“ po kterých domácí hokejisté ovládli ledovou plochu. „Začátek zápasu jsme neměli příliš dobrý. Bylo to spíš takové vyrovnané, ikdyž jsme soupeře vútoku přebruslovali. Po gólech nám ale narostlo sebevědomí a měli jsme navrch,“ konstatoval třiadvacetiletý forvard.

Sebevědomí vrchlabským hokejistům vposledních duelech opravdu nechybí. Šumperk byl čtvrtým týmem vřadě, který se se zlou potácel, že zkřížil cestu Jeřábkově družině. „Doufám, že ta série bude pokračovat. Atak, jak jsme vyhráli na začátku sezon, budeme iteď,“ přeje si Brynecký. Na druhou stranu není to zase tak dávno, co si horalové museli prožít svou dosavadní nejhorší chvilku vsoutěži. „To khokeji patří, měli jsme smůlu,“ ohlédl se Brynecký za listopadovými nezdary. „Věřím, že teď jsme to už prolomili a bude nám to šlapat,“ předpovídá úspěšnou budoucnost svémutýmu.

Takže středeční domácí zápas sBerounem Vrchlabí vyhraje? „Nepochybuji otom,“ ušklíbl se útočník Daniel Brynecký.