Trutnov - Stínem pátečního utkání kvalifikace o juniorskou ligu mezi HC Krkonoše a týmem Kralup bylo velmi vážné zranění hostujícího Tomáše Vosyky.

Ten se podle vyjádření kralupského trenéra Milana Hanouska hlavně díky duchapřítomnosti zdravotní sestry jeho týmu dostal včas na operační stůl.

„Nyní je po operaci a mimo nebezpečí života,“ mohl si den po utkání ulevit trenér.

Co se vlastně přihodilo?

„Byl to souboj u mantinelu. Jestli tam došlo k nějakému píchnutí holí, nebo úderu loktem do oblasti břišní,“ pokrčil trenér rameny a pokračoval v líčení dramatických chvil: „Hráč přišel o slezinu, měl vnitřní krvácení do břicha. Bylo to v průběhu hry, pořádně ani nevíme, jak se to stalo. Byl to takový tvrdý náraz na mantinel. Hráč leží v trutnovské nemocnici. Přišel tam nějaký místní doktor a řekl, že jde jen o nějaké naražení. Naše sestra nekompromisně zavolala sanitku. Záhy se zjistilo, že kdybychom ho převáželi v autobuse, tak by převoz nevydržel. Ten místní doktor to tam hodně podcenil,“ uzavřel Hanousek.

