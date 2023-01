Případným vítězstvím si Vrchlabští pojistí účast v nadstavbové skupině A, jejíž členové budou mít mimo jiné také jistotu účasti v následném play off. V tabulce poslední Hronov ve stejném čase (18.00) hostí čtrnácté Řisuty a pokud se přiblíží výkonu z haly soupeře, kde v listopadu vyhrál 8:4, mohl by také v odvetě myslet na plný zisk všech tří bodů.

Hronovský Štrombach si chválí druhou ligu. Chce porazit Řisuty a věří dvacítkám

Vrchlabští v souboji šestého celku tabulky s dvanáctým budou papírovým favoritem, a to nejen s ohledem na aktuální umístění v západní skupině II. ligy. Vždyť v soutěži by horalé těžko hledali soupeře, se kterým mají lepší výsledkové zkušenosti. Děčín porazili v jedenácti předchozích duelech!

Zatím poslední vzájemný zápas se datuje k druhému listopadu roku 2022, kdy Stadion na severočeském ledě zvítězil 6:3. Domácí přitom v utkání třikrát vedli a zlomila je až závěrečná perioda, v níž hosté nastříleli čtyři branky.

V pohledném utkání se dvakrát střelecky prosadil Filip Krsek (23), pro něhož bude nevšední záležitostí i středeční odveta. Důvod? Vrchlabský útočník se po zranění vrací do sestavy a jistě se bude ihned snažit o rozšíření svého střeleckého konta. To nyní čítá 12 branek, což Krska řadí na týmové třetí místo za Tomáše Bláhu (15) a Davida Chalupu (13).

Filip KrsekZdroj: Piráti ChomutovFilipe, po deseti zápasech se vracíte do sestavy. Jak těžké bylo sledovat počínání mužstva tak dlouho v roli zraněného hráče?

Samozřejmě to bylo těžké, koukat na zápasy a nemoct na ledě nijak pomoct. Když se ale ohlédnu na výsledky a vidím aktuální umístění, mohu říct, že je na kluky spoleh. Myslím, že to zvládali moc dobře (usmívá se).

Vracíte se utkáním proti Děčínu. Vzpomenete si ještě na poslední vzájemné měření sil? Týmu i vám osobně totiž vyšlo velmi dobře.

Vzpomínám si na to moc dobře. V tomto týmu totiž hraje můj kamarád, se kterým jsem začínal hrát hokej jako malý kluk. Zápas nám tehdy celkem sedl, padlo v něm hodně branek, mně se povedlo skórovat dvakrát a pro diváky šlo určitě o zajímavou podívanou.

Proti Medvědům i celkově v sezoně vám to tam před zraněním padalo a byl jste i nejlepším střelcem mužstva. Nebojíte se, že vás střelecká muška opustí?

Když se budu bát, pak se to stát může. Já se ale bát nechci a góly chci střílet dál.

Pauzu teď na přelomu roku měli i vaši spoluhráči. Užil jste si dostatečně svátky? A jak dlouho už jste všichni zase na ledě?

Tím, že jsem byl zraněný, tak jsem si volna užil až zbytečně moc, ale Vánoce byly dobrým bonusem na rekonvalescenci. S klukama jsme na ledě už něco přes týden.

Stadion zatím v tabulce drží šestou pozici. Na dostřel máte páté Ústí. Pokoukáváte po vyšší příčce nebo si hlavně kryjete záda před nájezdníky typu pražské Kobry či Mostu?

Tuhle otázku pokládám za zcela zbytečnou (směje se). Je jasné, že pořád koukáme směrem nahoru, takže teď víme, že nejblíž máme páté Ústí, se kterým navíc v základní části ještě jednou změříme síly.

Filip Krsek se zápasem s Děčínem vrací do sestavy Stadionu.Zdroj: Anton Martinec

Už bodovým ziskem proti Děčínu si můžete zajistit umístění mezi nejlepší osmičkou a tím i lepší soupeře do nadstavby. Jste rád, že vám tak play off letos neuteče?

Určitě bychom rádi vyhráli už teď nad Děčínem, abychom si účast ve vyřazovacích bojích definitivně zajistili. Hrajeme doma, jiný plán ani mít nemůžeme.

V zámoří momentálně probíhá světový šampionát dvacítek. Co zatím říkáte na výkony a výsledky české reprezentace? Kam by to parta trenéra Rulíka mohla dotáhnout?

Myslím si, že trenéři české reprezentace můžou být na svůj tým hrdí. Kluci předvádějí výborné výkony, navrch mají skvělé výsledky, které určitě málokdo čekal. Teď ještě přidat minimálně jednu výhru, aby se domů nevraceli bez medaile.

Medailový sen už je za rohem. Švédsko? Víme, proti komu jdeme, věří si mladíci

V posledním utkání minulého roku Vrchlabí přehrálo Příbram 3:1 a v Elektromont aréně duel sledovala nejvyšší návštěva ročníku. Co byste rád fanouškům popřál do roku 2023?

Tak, jak se to říká vždycky, přeji všem našim příznivcům hodně štěstí a zdraví. Zároveň jim moc děkuji za podporu, jaké se nám od nic dostávám. Nejen já, ale jistě celá kabina, budeme rádi za jejich pokračující účast při našich zápasech.

Nabízí se ještě jedno téma. V úterý se poprvé po padesátce v extralize trefil Jaromír Jágr. Co na to říkáte a znáte někoho, kdo hraje v tomto věku hokej?

Prostě super a klobouk dolů. V jeho letech ho musí těšit, že je stále platným extraligovým hráčem na ledě. A jestli znám někoho, kdo v podobném věku ještě hraje hokej? To fakt maximálně nějaké „hobíky“ (smích).