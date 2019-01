Lomnice n. P. – Po loňském stříbru získali letos lomničtí hokejisté v krajském přeboru mužů bronzové medaile. O družstvu mužů i o dalších týmech oddílu jsme si povídali se sekretářem oddílu Jaromírem Dlouhým.

PSK Liberec - Lomnice nad Popelkou | Foto: DENÍK/Jan Škvára

Vyhráli jste první část, ve druhé byli druzí. Není konečné třetí místo trochu zklamáním?

První fázi jsme měli povedenou, ale zároveň je nutné vidět, že první jsme byli jen o skóre a čtyři týmy měly shodně 20 bodů. Ve druhé části vznikl první problém, kdy se sezona zlomila prohrou na půdě PSK Liberec a následně prohrou i v odvetě v Lomnici. Tam získal PSK Liberec rozhodující náskok k výhře ve druhé fázi, kterou korunoval úspěchem v play off.



V play off vám stáli v cestě znovu vojáci z VTJ Liberec a stejně jako loni vás ve velmi těsných soubojích zastavili.

Ano, je to zklamání, neboť jsme byli v obou semifinálových utkáních blízko vítězství. Letos jsme v sezoně vojáky poráželi, a přesto, že se pro play off výrazně posílili o hráče z Jablonce, jsme si na ně věřili. Také k nám přišli do branky děčínský junior Lukáš Lavinger a do pole Jan Bém z Jablonce.



V konci sezony jste hodněkrát ztratili zápasy až v samém závěru, hráči byli nějak rozhození?

Konce utkání a nedostatečnou disciplínu viděl jako hlavní příčinu neúspěchu v sezoně i trenér Matis. Nekoncentrovali jsme se na závěry zápasů. Možná chyběla mladému kádru i určitá herní vyzrálost.



Neoslabila tým účast v souběžně hrané kvalifikaci o druhou ligu?

Kvalifikace byla pro tým velkou zkušeností, kterou hodnotíme kladně, i když jsme nedosáhli na žádné body. Byla to vůbec naše historicky první účast v kvalifikaci a pro naše hráče bylo svátkem zahrát si proti zkušeným hokejistům. Jestli to bylo vyčerpávající a „zhoubné“ pro play off, se těžko hodnotí. Spíš nás to motivovalo bojovat. Hlavně zápasy o bronzové medaile s Frýdlantem byly hodně o vůli. Frýdlant se v závěru sezony dostal do velmi slušné formy a jedno utkání s ním v semifinále ztratil i PSK Liberec.



Kdo byl nejplatnějším hráčem v sezoně?

Pro náš tým byla důležitá semknutost a síla kolektivu. Dobré a důležité pro družstvo do budoucna je i úspěšné zapracování juniorů do kádru.



Jak hodnotíte letošní vystoupení mládežnických družstev?

Do sezony 2009/2010 vstoupil náš klub poprvé za téměř 90 let historie se všemi družstvy, takže nás čekala nelehká sezona. V kategorii juniorů nastupovali naši chlapci pod hlavičkou HC Jičín, ale v družstvu byla převaha lomnických hráčů. S celkovým 4. místem panuje mírná nespokojenost, neboť před sezonou jsme pomýšleli na medaili. Scházela zde větší herní vyzrálost hráčů nejstarších ročníků. V kategorii dorostu byl cílem postoupit do play off, což se podařilo, nakonec dvě tyčky rozhodovaly o prohraném souboji o třetí místo. V kategorii starších žáků (konečné 4. místo) se družstvo potýkalo s nevyrovnanými výkony, hráči musí pracovat jak sami na sobě, tak pochopit i odpovědnost za kolektiv. Mladší žáci (konečné 8. místo) se pohybovali na chvostu tabulky, ale dokázali sehrát i dobré zápasy. Musí se však zlepšit přístup k tréninkům i zápasům. Poprvé jsme letos hráli krajský přebor přípravek 4. tříd a minihokej 3. tříd v Libereckém kraji.

#nahled|https://g.denik.cz/23/d0/krkonose_hc_lomnice_nad_popelkou_0310_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/23/d0/krkonose_hc_lomnice_nad_popelkou_0310.jpg|HC Lomnice nad Popelkou#

HC LOMNICE NAD POPELKOU – Bronzové družstvo krajské ligy mužů. Sedící zleva Skákalík Pavel, Zeman Tomáš, Vágenknecht Petr, Berka Tomáš, Junek Jiří (předseda), Pivrnec Petr, Karásek Petr, Bláha David, Tříška Jan. Druhá řada Matis Zdeno (hl. trenér), Stránský Vojtěch, Bartoš Martin, Majdič Milan, Syrovátka Jakub, Semecký Lukáš, Abrahám Lukáš, Bém Jan, Pavlas Zdeněk, Kožnar František, Novák Jiří (trenér). Horní řada Syrovátka Lukáš, Holec Patrik, Kocourek Filip, Matěja Marek, Šulc Přemysl, Martinec Jan, Holec Jaroslav (vedoucí družstva), Janů Josef (trenér).