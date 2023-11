Ve čtvrtém kole aktuálního ročníku II. ligy prohrálo Vrchlabí na domácím ledě se soupeřem z Benátek nad Jizerou 1:2 po prodloužení. V odvetě to ale svěřenci trenéra Petra Hlaváče soupeři vrátili i s úroky, když středočeský led vyplenili v normální hrací době po výsledku 3:1.

David Chalupa jistil cennou výhru Stadionu na horkém benáteckém ledě. Křídlo druhého vrchlabského útoku se trefilo při power-play soupeře. | Foto: Anton Martinec

Vrchlabští hokejisté vyhráli druhé z posledních pěti utkání a v tabulce západní skupiny druhé ligy se udrželi na sedmé příčce. V dalším utkání se svěřenci trenéra Petra Hlaváče představí už v sobotu na ledě Chebu.

Nejprve góly v úvodech všech tří třetin, v závěru pak rozhodující trefy Šedivého

II. liga Západ – 19. kolo

Benátky n. J. – Vrchlabí 1:3

Lepší vstup do utkání si hosté z Vrchlabí snad ani nemohli přát. V polovině druhé minuty Středočeši odvrátili puk ve vlastním obranném pásmu přímo mezi kruhy a tam v palebné pozici napřáhl Kynčl, jehož dělovka se zastavila až za zády gólmana Brázdila – 0:1.

Vrchlabští v Benátkách inkasovali pouze jednou.Zdroj: Anton MartinecVrchlabští si rychlé trefy pochopitelně vážili a bylo důležité se soustředit na pevnou defenzívu. Domácí se do větších šancí dostali až v závěru první periody, Klodner ale mířil pouze do horní tyče, půl minuty před odchodem do šaten orazítkoval konstrukci branky také Hozák.

Co Benátkám nevyšlo na konci úvodní, povedlo se na startu druhé dvacetiminutovky. Po necelých sto vteřinách nahazoval puk z ostrého úhlu na branku Husák a brankáři Vackovi kotouč prošel pod betony do sítě – 1:1.

Naštěstí pro hosty si v čase 34:31 vzal slovo kapitán Urban a taktéž z těžkého úhlu nachytal v nedbalkách Brázdila.

Více dalších brankových příležitostí měli pak hosté, Kozák, Jirků ani Chrtek ale gólovou pojistku nepřidali. Trest mohl přijít v závěrečné power-play soupeře, při té se ale puku zmocnil na polovině hrací plochy Chalupa a přesvědčivě jej poslal do opuštěné branky.

Celé utkání dvou tradičních soupeřů se hrálo velice čistě. Sudí na každé straně rozdal pouze po dvou nízkých trestech.

Fakta – branky a nahrávky: 22. Husák (Zumr, Plíšek) – 2. Kynčl (Kozák), 35. P. Urban (D. Chalupa), 60. D. Chalupa. Rozhodčí: Šmika – E. Hlinka, Herles. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 170. Třetiny: 0:1, 1:1, 0:1. HC Benátky nad Jizerou: Brázdil (Šuhájek) – Antoš, Lytvynov, Klodner, Mašek, M. Němeček, V. Čížek, D. Novák II – L. Kučera, Havlas, Hozák – Zumr, Vágner, Plíšek – Kusý, Husák, Hejňák – Peca, Douša. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Červinka) – D. Sýkora, Abraham, Bendík, Boukal, Kynčl, Hladík, P. Fiala – Šlaicher, Chrtek, Tatar – D. Chalupa, P. Urban, Krsek – A. Jirků, Kozák, Moník – A. Cerman, Mach.

Další výsledky 19. kola: Chomutov – Příbram 5:1, Tábor – Kobra Praha 6:1, Ústí nad Labem – Letňany 2:5, Písek – Mostečtí Lvi 4:6, Kralupy nad Vltavou – Děčín 1:2, Řisuty – Cheb 4:5 po samostatných nájezdech. Volný los měl Hronov.

Program 20. kola – sobota 15.00: Mostečtí Lvi – Benátky nad Jizerou. 17.00: Písek – Ústí nad Labem. 18.00: Cheb – Vrchlabí, Tábor – Hronov, Děčín – Příbram, Kobra Praha – Letňany, Řisuty – Kralupy nad Vltavou. Volný los má Chomutov.

