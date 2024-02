Kdyby končila nadstavbová část druhé ligy o jedno kolo dříve, šli by proti sobě hokejisté Vrchlabí a Letňan hned v úvodním kole play off. Stále se to může stát, stačí pouze, aby celek z Krkonoš v sobotním závěrečném dějství uhájil dvoubodový náskok na aktuálně šestý Děčín.

Hokejisté Vrchlabí a Letňan si ve vzájemných soubojích obvykle nic nedarují. Ve středu se z výhry radovali Východočeši. | Foto: Anton Martinec

Dva soupeři hrající ve výborné formě se ve středu večer potkali na ledě letňanské ICE arény, kde šlo o body do tabulky nadstavbové části druhé ligy Západ. Domácí Letci se vezli na vítězné vlně, když z předchozích pěti duelů získali plný počet patnácti bodů. O tři méně za stejnou dobu napočítal vrchlabský Stadion.

Horalé před play off ve formě. Posun na pátou příčku režíroval dvougólový Krsek

V aktuální sezoně zatím každý vzájemný zápas dopadl výhrou hostujícího celku a nic na tom nezměnil ani čtvrtý střet starých známých. Mimochodem, pokud by Vrchlabští v sobotním závěrečném dějství této fáze sezony získali maximálně o bod méně než aktuálně šestý Děčín, zůstali by na páté příčce a s Letňany by je čekalo osmifinále druholigového play off.

II. liga Západ, část vítězů – 13. kolo

HC Letci Letňany – HC Stadion Vrchlabí 1:4

Úvodní perioda nabídla dvě branky a obě vstřelil vrchlabský obránce Jakub Kynčl. Poprvé se trefil na konci šesté minuty od modré čáry, podruhé pak v 15. minutě dělovkou při úvodní početní výhodě svého týmu.

Letce vrátil do hry ve 27. minutě Turek, ale na startu závěrečné periody vrátil horalům dvoubrankový náskok další bek Perička. Domácí už další kontaktní branku nepřidali a když to ve finiši zkusili v šesti bez brankáře, potrestal je pojišťovacím gólem Moník.

FOTO: Před velmi pěknými návštěvami hokejisté střelným prachem vůbec nešetřili

Fakta – branky a nahrávky: 27. Š. Turek (D. Němeček) – 6. Kynčl (Chrtek, Krsek), 15. Kynčl (P. Urban, Chrtek), 42. Perička, 59. Moník (Hladík). Rozhodčí: Šperl – Hradil, Stacho. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 232. Třetiny: 0:2, 1:0, 0:2.

HC Letci Letňany: Nečas (J. Němeček) – L. Chalupa, Z. Fiala, D. Němeček, Ducháč, Drtina, Háva – Korčák, Sklenář, Poppel – Š. Turek, Labuzík, Mrňa – Pšenička, Arnošt, J. Nedvěd – Vacín, Mácha, Kysela. HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Kamenický) – Abraham, Boukal, T. Perička, P. Fiala, Kynčl, Hladík, D. Sýkora – A. Jirků, P. Urban, D. Chalupa – Šlaicher, Kastner, Krsek – Tatar, Chrtek, Moník – Kozák, A. Cerman.

Ohlas na utkání

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Odehráli jsme velmi povedený zápas. Kluci plnili to, na čem jsme se dohodli a navíc přidali velkou bojovnost a obětavost. Jsme spokojení. Chybí nám ještě jeden zápas, ale dnes to z naší strany mělo play off parametry. Škoda, že nebyla lepší divácká kulisa, ale asi fanoušky odlákalo derby pražských S.“

Dojde na další střet horalů s Letci už v blížícím se play off? O tom se rozhodne v sobotu.Zdroj: Anton Martinec

Další výsledky 13. kola: Chomutov – Mostečtí Lvi 8:2, Tábor – Příbram 4:2, Děčín – Ústí nad Labem 5:0.

Aktuální tabulka, část vítězů

1. Chomutov 41 32 2 2 5 194:86 102

2. Tábor 41 31 2 2 6 186:82 99

3. Příbram 41 28 3 1 9 176:120 91

4. Letňany 41 24 3 1 13 160:114 79

5. Vrchlabí 41 22 1 1 17 142:112 69

6. Děčín 41 20 3 1 17 160:150 67

7. Mostečtí Lvi 41 15 1 3 22 138:169 50

8. Ústí n. L. 41 11 2 3 25 127:160 40

Program 14. kola – sobota 15.00: Mostečtí Lvi – Děčín. 17.00: Příbram – Vrchlabí. 17.30: Chomutov – Ústí nad Labem. 18.00: Tábor – Letňany.

