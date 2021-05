S kádrem velmi podobným tomu loňskému se chystají na novou sezonu hokejisté HC Rodos Dvůr Králové nad Labem. Druholigový celek by měl i v novém ročníku projevit ambice na nejvyšší příčky v soutěži a pomoci mu k tomu má i jedno nové jméno na soupisce.

V pondělí dopoledne s majitelem dvorského klubu podepsal smlouvu dvaatřicetiletý útočník TOMÁŠ BLÁHA, jenž v posledních letech nosil dres Vrchlabí, aby loni přestoupil do konkurenčního Trutnova.

Tam se však klub s druhou ligou nečekaně rozloučil a o služby zkušeného forvarda projevil zájem rival sídlící na břehu Labe. Pro doplnění zbývá dodat, že klubový šéf Vasil Teodoridis se před pár dny dohodl na pokračování spolupráce s oporami týmu Jiřím Půhoným a Jaroslavem Moučkou.

Tomáši, váš příchod do Dvora Králové nad Labem je pro fanoušky HC Rodos horkou aktualitou. Stejně tak i pro vás nebo námluvy trvaly už déle?

Popravdě, měl jsem těch nabídek víc. Mezi nimi byla i nabídka ze Dvora, kterou jsem prvně odmítl. V podstatě už jsem byl domluvený někde jinde. Jenže ten zájem ze strany Dvora byl enormní, až jsme se nakonec domluvili. Momentálně jsem moc rád, že tu mohu být a snažit se pomoci Dvoru k co nejlepším výsledkům. V každém případě chci poděkovat těm, kteří o mě projevili zájem.

Co vás do města známého svou zoologickou zahradou přivedlo?

Asi právě ta ZOO (usmívá se). Samozřejmě si dělám legraci. Určitě mě lákaly ambice hrát o nejvyšší příčky, navíc samotný zájem ze strany klubu.

Hráčská kariéra Tomáše Bláhy



2007 – 2010 HC Moeller Pardubice (střídavé starty ve Žďáru nad Sázavou, Šumperku a Chrudimi)



2010 – 2011 HC Vrchlabí



2011 – 2012 HC Trutnov (pět startů v prvoligovém Hradci Králové)



2012 – 2020 HC Stadion Vrchlabí



2020 – 2021 HC Trutnov

Vy jste proti Rodosu odehrál desítky zápasů v dresu Vrchlabí, jeden i za Trutnov, kdy jste i skóroval. Jak na bitvy proti Dvoru vzpomínáte?

Zápasy se Dvorem byly vždycky takovým hokejovým svátkem, ostatně jako každé podkrkonošské derby. Mělo to své kouzlo a myslím si, že každý hráč se na tyhle šlágry hodně těšil. Ať už kvůli plným stadionům, tak i z důvodu kvality podobných utkání.

Každá hokejová aréna pod Krkonošemi má svá specifika. Jak se vám hrálo na zimním stadionu pod Hankovým domem a těšíte se na zdejší fanoušky?

Mně osobně se ve Dvoře Králové nad Labem hrálo vždycky dobře. Pokaždé tu panovala parádní atmosféra, kterou podpořili i výborný fanoušci z Vrchlabí. Určitě se na fanoušky moc těším, protože ti místní patří mezi TOP v soutěži a pokaždé se snaží pro svůj tým vytvořit tu nejlepší atmosféru.

Se spoustou místních hráčů se samozřejmě znáte. S kým si podle vás budete rozumět ze všeho nejvíc?

Tím, že jsme proti sobě hrávali, tak se znám snad s každým. S někým víc, s někým méně. Hlavně ale chci, abychom si rozuměli dohromady jako tým a vytvořili takovou tu rodinou partu, která je pro úspěch vždy hodně důležitá.

Ve Vrchlabí jste platil za hráče oblíbeného mezi fanoušky. Pokřik „Dej Bláha gól“ v DD Elektromont aréně zevšedněl. Byl byste rád, kdyby si jej osvojili také příznivci Rodosu?

Vrchlabstí fanoušci mi vytvořili něco, co si sebou ponesu celý život. Když řvali „Dej Bláha gól“, byl to pro mě nepopsatelný pocit. Už mi i psali, že mi to přijedou zazpívat po domluvě s fanoušky Rodosu do Dvora (směje se). Každé choreo, které fanoušci kdekoliv vymysli na nějakého svého oblíbence, strašně potěší. A určitě bych se nezlobil, kdyby se i ve Dvoře, ať už převzala nebo vymyslela, nějaká další paráda, na kterou bych mohl vzpomínat.

Co vlastně říkáte na situaci, jaká postihla trutnovský hokej? Odchod z druhé ligy do kraje – čekal jste něco podobného?

Trutnov bude druhé lize určitě chybět. Jak kvůli fanouškům, tak i lidem okolo tamního hokeje. Jenže i takové věci se někdy stávají. Myslím si, že by se nemělo nikomu nic zazlívat. Do detailů nikdo pořádně nevidí, nikdo netuší, proč to takhle vlastně dopadlo. Ve finále, kdybychom byli v situaci právě Ondry Poula, udělali bychom možná to samé. Bral bych to teď prostě jako novou etapu trutnovského hokeje a úplně nový začátek. Vzali to pod sebe lidé, kteří udělají maximum pro to, aby se Trutnov brzy dostal zase tam, kam patří. Já věřím, že se jim to povede a moc jim to přeji.

Vrchlabí hraje Chance ligu, Trutnov kraj. Nebudou vám podkrkonošská derby chybět? Jak jste vnímal jejich atmosféru?

Už jsem to vlastně zmiňoval. Chybět rozhodně budou. Na utkání s takovou atmosférou se vždy hezky vzpomíná. Teď si bohužel derby od sebe dají trochu pauzu a třeba se zase brzy dočkáme doby, kdy se všechny tři kluby budou zase společně střetávat. Zase to bude mít úplně nový náboj.

Jak na vás zapůsobila schůzka s panem Teodoridisem a co byste krátce po podpisu smlouvy vzkázal dvorským příznivcům?

Jednání s panem Teodoridisem byla super. Je vidět ze dvorský hokej miluje a dělá pro něj maximum . Teď už je jen na nás hráčích, abychom mu to svými výkony vrátili a měli z hokeje všichni společně radost. Pevně věřím, že covidová doba je pryč a už se těším, až se v aréně potkáme spolu s fanoušky. Že se sejdeme ve vysokém počtu a já diváky ve Dvoře svými výkony nezklamu.

Momentálně probíhá světový šampionát v hokeji. Věříte, že se naši hráči brzy zvednou a ještě s nimi zažijeme medailovou radost?

Všichni víme, že se klukům vstup do turnaje nepovedl. Ale zajíci se počítají až po honu a já věřím, že se celý tým zvedne a bude ještě bojovat o medaile.