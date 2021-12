Ladislav Čihák, asistent trenéra Hradce: „Řeknu to upřímně – Liberec byl šedesát minut jasně lepší. Předčil nás v pohybu i v soubojích. Hra s pukem byla v našem podání špatná. Zápas se nám nepovedl, v ničem a nikomu. Jediný, komu se utkání vydařilo, byl náš gólman. Opravdu nám to nešlo, z jedné šance jsme dali gól a z druhé jsme mohli v power-play vyrovnat. Ale to bylo vše. Jestli se chceme udržet nahoře, musíme všichni podávat jednoznačně lepší výkony.“

Bílí Tygři jsou pro Mountfield dlouhodobě neoblíbeným soupeřem, především pod Ještědem, kde svěřenci kouče Tomáše Martince nevyhráli už více než dva roky.

I vzhledem k předcházejícím vzájemným bitvám se dalo se předpokládat pořádně vyhrocené utkání a to se také stalo. Emoce byly na pochodu. Tisícovka diváků viděla nesmírně dramatický a „šťavnatý“ zápas.

Na první gól se dlouho čekalo. Až na konci druhé periody se po přečíslení prosadil rychlým příklepem Kevin Klíma. Stav 0:1 platil ještě deset minut před koncem třetí třetiny, ovšem poté hosté během krátké chvíle dvakrát inkasovali. Liberečtí dvěma šťastnými trefami skóre dokonale otočili. Oba góly dělila minuta a půl.

Přesto mohli Lvi v závěru, kdy hráli tři a půl minuty bez brankáře, vyrovnat. Jenže to se nestalo a tak liberecké prokletí trvá.

Je třeba podotknout, že domácí hokejisté si vítězství zasloužili, neboť byli v průběhu celého střetnutí aktivnějším týmem.

Liberec – Hradec Králové 2:1

Fakta – branky a nahrávky: 51. Ordoš (M. Rosandić, Klepiš), 53. Štibingr (Gríger, A. Najman) – 38. Kevin Klíma (Jergl, Blain). Rozhodčí: Kika, Vrba – Ganger, Klouček. Vyloučení: 8:6. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 0:0, 0:1, 2:0.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – M. Rosandič, Štibingr, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý – Ordoš, Filippi, Gríger – Birner, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek, Klapka – J. Šír, A. Najman, Faško-Rudáš – Rychlovský.

Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák, Lev, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Oksanen, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Miškář.