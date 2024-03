Kdy jindy ale přerušit neúspěšnou sérii než ve vyřazovacích bojích. Navíc ve fázi, v níž Stadion dokázal překvapit už loni. V sérii s ústeckým Slovanem také nebyl favoritem, dvakrát i v sérii prohrával, leč v nervy drásající bitvě dokázal urvat postup v rozhodujícím pátém duelu.

Vrchlabský trenér Petr Hlaváč před play off: „Jsem přesvědčen o našem postupu“

V dlouhodobé fázi předváděli svěřenci trenéra Petra Hlaváče vcelku vyrovnané výkony. Na konci loňského kalendářního roku si užili osmizápasovou sérii výher, na druhou stranu se jim vůbec nepovedl vstup do nadstavbové části.

Patrik Urban v utkání proti PříbramiZdroj: Anton MartinecV produktivitě mužstvo tradičně táhl kapitán Patrik Urban (53 kanadských bodů za 21 branek a 32 asistencí), střelecky mu sekundovali Kastner (18), Chalupa (15), Chrtek a Krsek (oba 14 branek). Obrana Stadionu patřila k nejpevnějším v soutěži a svůj podíl na tom měli i mladí brankáři.

Na startu sezony byl jedničkou Denis Vacek (22 let), jenž se ale během základní části rozhodl přerušit kariéru a v brance ho zastoupili další odchovanci Jakub Červinka (19), Ondřej Holubec (21), Jakub Tichý (20) a Lukáš Kamenický (17).

Ostatně právě o gólmanech se pro Krkonošský deník rozhovořil Martin Abraham, trenér vrchlabských brankářů. Na toho před startem série směřovaly dvě otázky?

Martine, jak jste spokojeni s výkony brankářů v průběhu sezony ?

„Na začátku sezony jsme startovali se čtveřicí Denis Vacek, Kuba Červinka, Ondřej Holubec a Lukáš Kamenický. Do poloviny základní části byl jedničkou Denis Vacek. Jeho výkony byly po celou dobu velmi stabilní, i jeho čísla obdržených branek byla nejlepší za poslední roky. Já byl v tu chvíli nadšený a věděl jsem, že to má výkonnostně ještě kam posouvat. Bohužel po novém roce nám Denis sdělil, že chce přerušit činnost. Pro mě to bylo zklamání, protože výkonnostně mohl určitě pomýšlet i na první ligu.

Jakub ČervinkaZdroj: Anton MartinecNicméně, každá změna přináší nové příležitosti. Rázem se novou jedničkou stal Kuba Červinka. Pokaždé, když jsme mu dali důvěru, nezklamal nás a dal vždy mužstvu šanci na vítězství. Role jedničky se zhostil velmi dobře na to, že se jedná o jeho první sezonu ve chlapech. Je to velký pracant a posouvá se velmi rychle. Ondřej a Lukáš byli jedničkami ve svých týmech v krajské lize, vedli si tam velmi slušně a můžeme se na ně kdykoliv spolehnout. I přes všechny ty komplikace jsem s výkony brankářů spokojený, ostatně dokazují to i čísla obdržených branek.“

V jaké formě tedy jsou vrchlabští gólmani před startem play off a máte určeno, kdo bude jedničkou?

„Do play off nastoupíme s mladou dvojicí Jakub Červinka a Lukáš Kamenický. Jedničkou bude Jakub Červinka. Oba vypadají v tréninku slušně, jsou dobře nastavení jak fyzicky tak psychicky. Pro nás je výhoda, že jsme nehráli předkolo play off. Zaměřili jsme více na soupeře, kdo a jak zakončuje. Řešíme různé detaily v tréninku, tudíž doufám, že nám to přinese úspěch a postoupíme.“