Branky a nahrávky: 26. Poulíček (L. Sedlák, Košťálek), 33. T. Dvořák (Košťálek, L. Sedlák), 41. D. Musil (L. Sedlák, Hyka), 54. Cienciala (Hyka, Košťálek) – 35. Knotek (J. Káňa, Ondrušek). Rozhodčí: Šír, Veselý – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 9126. HC Dynamo Pardubice: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. HC Olomouc: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (C), Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Švrček, T. Černý – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Olesz, Anděl, Rutar.

Olomoučtí začali uktání aktivně a moc nedovolovali Pardubicím poklidně rozehrát. Úvodní minuty tedy spíše patřily bojovnému hokeji než pohledné kombinaci.

První velkou šanci si však vypracovali domácí. Dvořák byl pobídnutý k obrovské příležitosti, když se osamostatnil na levé straně kluziště, ale jeho střela skončila těsně nad bránou Lukáše.

Další šanci na změnu skóre měl po Zohornově přihrávce zpoza brány Robert Kousal, ale gólman hostí střelu kryl. Na druhé straně se nenudil ani Roman Will, ale pardubický brankář byl taktéž úspěšný. I proto se šlo do kabin za vyrovnaného stavu.

Dynamo překonalo hranici sta bodů.Zdroj: klub HC Dynamo Pardubice

Tříbodový večer pro Sedláka

To druhá třetina již byla divácky atraktivnější a bylo k vidění hned několik branek. Jako první se prosadily Pardubice, když využily svoji první přesilovou hru v zápase. Z dorážky Košťálkova nahození se prosadil kapitán Patrik Poulíček. Na další trefu se nečekalo dlouho a opět to bylo z hokejek domácích hokejistů. Mora neustála další nápor svěřenců trenéra Rulíka a inkasovala z hole Dvořáka, který vymetl pavučiny - 2:0.

Olomouc využila přesilovou hru dvě minuty po druhé inkasované brance. Puk dostal za Willova záda Jan Knotek - 2:1.

V samotném závěru druhých dvaceti minut mohl navýšit skóre Zeman, ale puk přeskočil jeho hokejku a čísla na světelné tabuli se tedy již neměnila.

Tomu se říká vstup do zápasu. Lukáš Sedlák si připsal třetí asistenci v zápase, když po jeho přihrávce skóroval obránce David Musil. Na tuhle trefu se v enteria areně čekalo pouhých třináct vteřin po začátku třetí třetiny.

Vzápětí mohl navýšit na 4:1 Hyka. Při samostatném úniku ale branku netrefil. Téměř identickou šanci měl o několik minut později i Sedlák, ale Lukáš puk sebral a přikryl.

Roman Will si připsal cenný zákrok v samotném závěru, kdy vychytal osamoceného Kuska. Poté se již spíše dohrávalo a o vítězi bylo rozhodnuto. Dynamo si tak připsalo devátou výhru v řadě a překonalo hranici sta bodů v tabulce Tipsport Extraligy.