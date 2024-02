Stadion versus Medvědi? Tady v sezoně stále platí otřepané „Můj dům, můj hrad“

Dvacetiletý útočník Albert Cerman si na důvěru trenérů nemůže stěžovat a pochvaluje si i fakt, že v kádru tradičního týmu z Krkonoš není jediným mladíkem, který nabírá v dospělém hokeji bohaté zkušenosti.

Alberte, loni v základní části sezony devětadvacet startů, letos už sedmatřicet. Jak si užíváte důvěru trenérů a vlastně celý svůj vydařený přechod z juniorky mezi dospělé?

Důvěru trenérů si užívám a jsem za ní vděčný. Jak v předchozím ročníku od Tomáše Jirků, tak tento rok od Petra Hlaváče. Přechod z juniorky do chlapů pro mě ze začátku náročný byl. Chyběla mi hra do těla a celkově sebevědomí. Stále ve své hře vidím rezervy, ale každým zápasem se to zlepšuje.

Albert CermanZdroj: Anton MartinecMomentálně druhá liga prochází nadstavbovou částí sezony. Horalům se v ní zpočátku nedařilo. Čím jste si vysvětloval nelichotivou bilanci a především střelecké trápení mužstva?

Těžko říct. Konec základní části jsme měli fantastický a byli jsme na vítězné vlně. Možná nám na začátku nadstavby chyběla pokora. Nevím, v nějakých zápasech nám scházelo i štěstí v koncovce. Některé duely jsme odehráli špatně a výhru si v nich ani nezasloužili.

V posledních dvou duelech jste za to vzali a dostavila se dvě vítězství. Jak moc cenná pro vás jsou?

V nadstavbě je pro nás hodně cenná každá výhra. Koukáme se tabulkou nahoru a zároveň nám vítězství proti klubům z top osmičky dodávají potřebné sebevědomí před blížícím se play off.

Mimochodem, na výhrách s Táborem i Děčínem jste měl lví podíl. V úvodním duelu gólová asistence, proti Severočechům branka. Jak byste obě akce popsal?

(směje se) Tak určitě bych tomu neříkal lví podíl. V každém zápase se snažím udělat maximum pro to, abychom si na jeho konci mohli užít vítěznou děkovačku. To, že jsem v posledních dvou utkáních bodoval, je pro mě jen plus. Gól proti Táboru byl celý v režii Radima Šlaichera, kterému Petr Fiala ve středním pásmu posunul puk a Radim v přečíslení dva na jednoho vymetl pravý horní roh. Moji trefu v zápase s Děčínem skvěle vymyslel Martin Kozák. Viděl, že jsem v rychlosti, nahodil mi o zadní mantinel puk a ten se mi odrazil přímo na hokejku. Já už do něho jen plácl a naštěstí to tam spadlo.

V posledních třech duelech pendlujete sestavou a měníte parťáky v útoku. Vyhovuje vám to tak nebo byste radši hrál stále ve stejném složení?

Tak já jsem víceméně celou sezonu odehrál ve čtvrté lajně. Teď to byla spíš náhoda, protože v utkání s Táborem jsme měli menší marodku a proto byla změna ve složení. Jinak ale sestavou moc nependluji.

Nosit vrchlabský dres bylo pro Alberta Cermana vždycky snem. Dočkal se a že by měl přestoupit jinam? To si ani neumí představit.Zdroj: Anton Martinec

Jak už jste řekl, na vaši trefu vám parádně přihrával Martin Kozák. Je právě on hráčem, s nímž si na ledě nejvíc rozumíte? Nebo koho byste jmenoval?

Martin je hráč, který má skvělý přehled. Určitě se mi s ním hraje dobře. Hraju s ním takřka celou sezonu a v hodně věcech mi pomáhá. Jinak ale vyloženě nikoho nemám. Všichni hráči v našem týmu jsou kvalitní, a tak na ledě nemám vyloženě jednoho oblíbeného spoluhráče.

Tak trochu kuriózně teď hrajete hned šest domácích utkání v řadě. Za sebou máte tři. Co pro vás znamená domácí prostředí?

Za mě je nadstavba nalosována dost nešťastně, ale aspoň máme teď tři týdny klid od cestování a můžeme si pořádně užívat naše domácí prostředí. Máme nejlepší fanoušky ve druhé lize, takže každý zápas doma ve Vrchlabí je pro mě velkým zážitkem.

Však jste také vrchlabskému hokeji věrný po celou svou dosavadní kariéru. Když jste ještě za áčko nehrál, odkud jste zápasy mužů sledoval? Chodil jste třeba do kotle?

Od malička jsem chodil na všechna domácí utkání Stadionu. Ale upřímně, když jsem byl úplně malý, tak jsem na hokej moc nekoukal. Každý zápas jsme s Adamem Jirků lítali po stadionu s hokejkama a stříleli si s tenisákem. Ve starším věku jsem pak sledoval všechny domácí zápasy, do kotle jsem ale nechodil.

logo HC Stadion VrchlabíZdroj: denik.czUmíte si představit, že byste někdy měl z Vrchlabí odejít a zkusit hrát také za jiný klub? Láká vás to?

Asi ne. Já jsem vždycky snil o tom, že budu hrát za vrchlabský A tým. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale v současné době mě ani nic jiného neláká. Jsem vděčný za to, že mohu hrát za Vrchlabí.

V sobotu vás čeká souboj s vedoucím celkem tabulky Chomutovem. Co vám předchozí vzájemná utkání ukázala? Je v silách mužstva Piráty porazit?

Poslední dva zápasy proti Chomutovu nám ukázaly, že když budeme dodržovat taktiku, jsme schopni s nimi hrát vyrovnanou partii. Chomutov se určitě dá porazit, ale ne pravidelně porážet. Já věřím, že když budeme hrát v sobotu náš nejlepší hokej, tak je před našimi fanoušky porazíme.

Na závěr odbočím od druhé ligy. Jistě máte svůj oblíbený tým v extralize. Komu fandíte a koho letos vidíte na zisk titulu?

V extralize popravdě asi nikomu extra nefandím. Úspěch ale přeji Liberci, protože tam hraje náš odchovanec Kuba Rychlovský, který zažívá skvělou sezonu a je radost na něj koukat. Když bych si měl tipnout, kdo vyhraje titul, byl by to nejspíš někdo z dvojice Sparta, Pardubice.

