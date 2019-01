Trutnov - Společně s domácím Janem Bárdošem byl vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu. Pouze on ale mohl navíc slavit také výhru. Útočník MATĚJ POUL (na snímku) se pak za duelem v Děčíně ohlédl v odpovědích na šest otázek Deníku.

Matěj Poul (vpravo) na rodinné fotce s bratrem a otcem | Foto: archiv

Bylo už před utkáním na náladě v týmu znát, že do nového roku vstupujete po třech výhrách v řadě?

Na náladě to znát bylo, samozřejmě byla lepší než po těch pěti listopadových porážkách (úsměv). Chtěli jsme hlavně úspěšnou sérii prodloužit, za čímž jsme si od první minuty šli.



Na úvodní gól se ale v Děčíně čekalo přes polovinu zápasu. Čím to bylo? Zákroky gólmanů nebo se soupeři po vánoční pauze ještě hledali?

Od začátku se hrálo ve velkém tempu a oba týmy si vytvořily několik velkých šancí, které však nedokázaly proměnit. Určitě na tom měli největší zásluhu také brankáři. Chytali výborně.



Pak ale přišly tři góly v rychlém sledu. Bylo v tomto případě hodně důležité, kdo se trefí jako první?

Ano. My se po prvním gólu dostali do takové herní pohody, zatímco oni byli pod menším tlakem. Po našem druhém gólu se dlouho nehrálo, jelikož reklamovali, že padl po přihrávce rukou. Já to neviděl, takže nemůžu říct, jak to bylo. Na chvíli jsme se uspokojili, za což přišel trest v podobě děčínského gólu.



Při vedení 2:1 jste hráli hned třikrát v oslabení. Byly to nejtěžší chvíle zápasu?

Neřekl bych, že úplně nejtěžší. Ubránili jsme to skvěle, a to i zásluhou Áši (gólman Ašenbrenner - pozn. aut.). Za nejtěžší bych asi označil poslední minutu zápasu, kdy na nás rozhodčí hledali vše, co mohli.



To už jste vedli 3:2 a výhru nakonec uhájili. Jak velkou pro vás má cenu?

Obrovskou. Každé vítězství je pro nás teď důležité při cestě na příčky zaručující účast v play off.



Ztrátu na Nymburk jste stáhli na rozdíl pěti bodů. Máte zápas k dobru, ke všemu hrajete třikrát v řadě doma. To vypadá nadějně!

Řekl bych, že o play off se bude bojovat do posledního kola, takže každé zaváhání nás může mrzet. Teď nás čeká derby se Dvorem. Půjde o atraktivní zápas. Rádi bychom, kdyby nás přišlo podpořit co nejvíc lidí.