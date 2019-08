V pondělí se trutnovští hokejisté potřetí v řadě představí vlastnímu publiku, když od 19 hodin přivítají Novou Paku. Na led stejného soupeře v úterý vyrazí hráči královédvorského Rodosu. Ve čtvrtek pak Vrchlabí hostí v odvetě Šumperk (oboje v 18.00) a Dvůr od 18.30 přivítá Chrudim. V pátek pak odstartuje BAK Cup, během něhož trutnovští Draci změří síly postupně s Hronovem, Novým Jičínem a Děčínem.

Dvorští hokejisté by se již v tomto týdnu mohli na ledě prezentovat s novou posilou. Klub v pondělí na svém webu oznámil příchod útočníka Davida Hrazdiry, jenž byl velkou postavou Rodosu v premiérové druholigové sezoně. Poté, co čtyřiadvacetiletý forvard za tým v základní části ročníku 2017/2018 nastřílel 18 branek a 23 asistencí, odehrál ještě první kolo play off a odešel do slovenské extraligy, kde oblékal dres Žiliny.

Nyní je však zpět na břehu Labe a dvorští fanoušci si návrat oblíbeného hokejisty velmi pochvalují. „David v minulém ročníku prošel Slovenskem a letos to zkoušel v Dánsku. Jednali jsme spolu už loni. Byli jsme domluveni, že pokud by se vracel zpět do České republiky, šel by do Dvora Králové, kde se mu líbilo,“ prozradil prezident HC Rodos Vasil Teodoridis.

„Pondělní jednání bylo velmi seriózní. Dohodli jsme se na určitých podmínkách. Od Davida samozřejmě očekávám góly. Před dvěma roky u nás zanechal velkou stopu a budu jen rád, když na své výkony naváže i v nové sezoně,“ dodal šéf klubu.

Nejčerstvější posila by se ve dvorském dresu mohla předvést už v úterním duelu v hale Nové Paky.

„Měl jsem několik nabídek, ta ze Dvora Králové nad Labem ale byla naprosto konkrétní a pro mě bylo jednodušší se rozhodovat už kvůli tomu, že jsem tu hrál a vím, že tu vše funguje. Jednání byla trochu složitá, ale jsem rád, že jsme se dohodli a nyní budu bojovat za Rodos," řekl po návratu do Dvora Králové Hrazdira.

Program podkrkonošských mužstev v přípravě:



HC Stadion Vrchlabí (8 utkání)

Pondělí 12. 8.: Vrchlabí – Sakhalin 4:8

Středa 14. 8.: Nová Paka – Vrchlabí 4:3p

Úterý 20. 8.: Jablonec – Vrchlabí 1:4

Čtvrtek 22. 8.: Šumperk – Vrchlabí 7:1

Čtvrtek 29. 8.: Vrchlabí – Šumperk (18.00)

Úterý 3. 9.: Vrchlabí – Dvůr Králové (18.00)

Středa 4. 9.: Vrchlabí – Jablonec (18.00)

Pondělí 9. 9.: Vrchlabí – Nová Paka (18.00)



HC BAK Trutnov (8 utkání)

Úterý 20. 8.: Trutnov – Hronov 6:3

Čtvrtek 22. 8.: Trutnov – Žďár nad Sázavou 2:3

Pondělí 26. 8.: Trutnov – Nová Paka (19.00)

Pátek 30. 8.: Trutnov – Hronov (16.00) – BAK Cup

Sobota 31. 8.: Trutnov – Nový Jičín (16.00) – BAK Cup

Neděle 1. 9.: Trutnov – Děčín (17.00) – BAK Cup

Úterý 3. 9.: Žďár nad Sázavou – Trutnov (18.00)

Pátek 6. 9.: Nová Paka – Trutnov (18.00)



HC RODOS Dvůr Králové nad Labem (6 utkání)

Úterý 20. 8.: Dvůr Králové – Žďár nad Sázavou zrušeno

Čtvrtek 22. 8.: Dvůr Králové – Jablonec 9:7

Úterý 27. 8.: Nová Paka – Dvůr Králové (18.00)

Čtvrtek 29. 8.: Dvůr Králové – Chrudim (18.30)

Úterý 3. 9.: Vrchlabí – Dvůr Králové (18.00)

Čtvrtek 5. 9.: Kolín – Dvůr Králové (18.00)