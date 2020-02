Jedním ze zájemců o vstup do pardubického hokeje je PETR DĚDEK. „Nabízím dohodu na patnáct let za jasně stanovených podmínek,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro Deník.

Vaše spolupráce s Dynamem byla oficiálně oznámena v souvislosti s příchodem útočníka Michala Vondrky. Kdy jste se rozhodl, že Dynamu pomůžete?

Bylo to 30. prosince, kdy mi Ondra Heřman (současný místopředseda představenstva klubu) zavolal, že se pro mě staví a pojedeme na hokej do Pardubic. Na ledě to byla bída. A já jsem se ptal: Jak to je možné? My jsme poslední a stále na hokej chodí osm tisíc lidí? Bylo mi to trochu líto. Ondra mi už delší dobu říkal, abych do toho šel, protože má hokej moc rád. Navíc se to sešlo s tím, že město zrovna vypsalo výběrové řízení na nového akcionáře. Já jsem se do něj přihlásil. Jsme v nějakém procesu, které město nastavilo. Začal jsem se o to více zajímat.

A navíc jste hned Dynamu poskytl finanční podporu…

Pomohl jsem Dynamu tím, že jsem uzavřel reklamní smlouvu a poslal peníze, které se měly využít účelově na záchranu extraligy. Musel jsem pomoci i s dohodou v Mladé Boleslavi. Když jste poslední, tak sem dobří hráči nechtějí jít hrát o sestup. Je to celkem problematické. Zajímám se o to stále více než běžný partner. A to i z toho důvodu, že jsem se přihlásil do výběrového řízení.

V lednu se do týmu ještě vrátil bývalý kapitán Tomáš Rolinek. Jaká byla vaše role v tomto přesunu?

Já si myslím, že byla především velká chyba Rolase z Pardubic pustit. V situaci, ve které klub je, potřebuje takové hráče v kabině. Když pan Heřman nastoupil do představenstva, což bylo podle mě pět minut po dvanácté, tak to byl jeho jasný krok. Vzít Rolinka zpátky, protože potřebuje někoho v kabině, kdo tam pomůže. Společně s Kolářem jsou Pardubáci a budou na to dohlížet.

Na zápasy Pardubic chodíte. Hráčům jste gratuloval u kabiny i po výhře v Hradci Králové. Jak v současnosti hokejové zápasy prožíváte?

Víte, ten zápas v Hradci byl poměrné klíčový. Kdyby se tam nevyhrálo, tak by to s Dynamem už bylo zlé. Jsem rád, že kluci zápas zvládli, tlak byl obrovský. Mužstvo není špatné, hrajeme dobrý hokej, ale předtím doma s Litvínovem se báli. Ta jedna třetina byla tragická. Stále věřím, že to dáme. Je před námi ještě dost možných bodů. Hrajeme s Vítkovicemi a s Kladnem. Tyto zápasy rozhodnou.

Máte zájem o akcionářský vstup do klubu. Jaký je váš vztah k pardubickému hokeji a jaké s ním máte plány?

Já podporuji sport už nějakých dvacet let, dal jsem do něj obrovské peníze. Nepřestal jsem dělat hokej ani v době, kdy jsem už klub ve Vrchlabí nevlastnil. Podporoval jsem extraligu v Pardubicích, když se vyhrály tituly. Tehdy jsem již byl partnerem. Potom i v Boleslavi a v Liberci. Víte, co je zásadní tady v Pardubicích? Odpolitizovat hokej. Pokud má Dynamo fungovat dlouhodobě, tak ho nemůže řídit radnice. Ani každé dva roky měnit lidi v představenstvu a dozorčí radě. Je jasné, že město musí pomoci mládeži i klubu. Ale nemůže ho řídit.

Váš plán a vaše vize jsou tedy dlouhodobé?

Já jsem předložil nabídku, protože mě zajímá jen dlouhodobá spolupráce. Máme zájem to dělat dlouhodobě a dobře. Za námi něco je, dělám deset let golf. Jsme silná firma, investujeme do toho. Pokud to někdo myslí s hokejem dobře, tak věřím, že se správně rozhodne. Není to o tom, jestli někdo nyní městu dá o dva miliony více. Je to o tom, aby to uměl dělat dobře a dlouhodobě. Není to o tom, že vás chvíli baví a pak nebaví. Sport je dlouhodobá záležitost. Když ho spojíte s nějakou vizibilitou firem, tak na tom musíte pracovat.

Máte za sebou úvodní soutěžní dialog s městem. Nyní jste se nechal slyšet, že podmínky, které město připravilo pro akcionářský vstup, jsou nepřijatelné. Co vám na tom nejvíce vadí?

To je jednoznačné. Město neshání majoritního akcionáře, ale hledá akcionáře, který navýší základní jmění. Ale zalepit staré díry novými penězi je nesmyslné. A za druhé mají představu takovou, že i když akcionář bude řídit představenstvo, tak po dvou letech se udělá ohodnocení firmy a pak si můžete dokoupit většinu. Vy tam budete dávat dva roky peníze a pak si něco dokoupíte? To prostě nedává smysl. Chápu, že jakékoliv podmínky jsou složité. My nabízíme jiné. A to je dlouhodobě fixní částka, kterou má město přispívat na hokej.

Je jasné, že město určitý podíl mít bude. Tato spolupráce by podle vás měla být jasně nastavena…

To ani jinak být nemůže. Za dva roky přijde jiný politik… Zásadní pro klub je ho odpolitizovat. Všichni nadávají na Salfického, ale Dušan je hodný, dělá pro klub a má hokej rád. Akorát potřebuje tvrdou ruku a směr, aby v tom nebyl sám. Je to složité, když vás řídí politická garnitura. V hokeji nemůžete se svým nadřízeným mluvit v zastupitelstvu. To jsou týdenní porady, diskuze. Ke sportu musíte přistupovat jinak.

Je pro vás důležité, že v současném představenstvu už pracuje Ondřej Heřman?

Já si myslím, že kdyby tam nebyl, tak už se dnes bavíme reálně o první lize. Od jeho příchodu se to rapidně změnilo, všichni mají chuť to zachránit.

Myslíte, že se to projevilo i v hráčské kabině? Proběhly nějaké pohovory?

Jednoznačně, to se zeptejte jeho. Samozřejmě proběhly i pohovory. Tady se za krátké období vyměnilo hrozně moc lidí, a to není pro sport dobře. Pro sport je potřeba klid. Vedení sice musí být tvrdé, ale potřebujete trochu klidu.

Vím, že si to nechcete připustit, ale otázka se nabízí. Měl byste zájem o pardubický klub i v případě, že by po této sezoně sestoupil z extraligy?

Je to jedna z variant. Já věřím, že to zachráníme a nebude potřeba o tom diskutovat.

Ve sportu se pohybujete dlouho, ať už v hokeji nebo golfu. Je pořád značka Dynama na tomto poli zajímavá?

Obrovsky zajímavá. Samozřejmě musím říct, že s hokejem jsou a budou starosti. Když to dopadne, tak si kupujeme práci. Ale fanoušci jsou fantastičtí, i to je jeden z hlavních pilířů, proč se to dělá. Byl jsem tento týden na dvou jednáních, která začínala v Praze. Bavíme se tam o velkých obchodních věcech, ale já tam přijdu a slyším: Tak co Dynamo? Hokej v Pardubicích má obrovskou historii a má taky velkou základnu fanoušků. Ta samozřejmě trochu opadla, protože hrajete posledních pět let čtyřikrát o padáka. To je škoda. Rádi bychom oprášili značku Dynama. Je potřeba ji oprášit.

Dovedete si představit, co se bude v klubu dít dejme tomu v květnu, kdy zpravidla začíná letní příprava hokejistů?

Ano, dovedu. Zachráníme extraligu a zastupitelé rozhodnou tak, aby to bylo dobře pro hokej. To znamená nastavit dlouhodobou spolupráci s někým, kdo o to má zájem. A taky má za cíl dělat hokej, nikoliv politiku. Jinak nemá Dynamo šanci na dlouhodobý úspěch. Hlavně tím tu značku Dynama znehodnocují. Já věřím, že zastupitelé se nad tím zamyslí a semknou se. Je potřeba řešit současnou situaci. Já nabízím dohodu na patnáct let za jasně stanovených podmínek. A ne nabídku na dva nebo tři roky, do takové spolupráce nepůjdeme. Neříkám, že to musíme být my, vyberou si třeba někoho jiného. Ale tvrdím, že v tom případě budou za dva roky řešit ještě větší problém.

Kdo je Petr Dědek, 65. nejbohatší Čech

Časopis Forbes ho ve svém žebříčku nejbohatších Čechů v roce 2019 umístil na 65. pozici. „Dědek buduje svou montážně-realitní skupinu postupnými kroky od poloviny 90. let, kdy začali společně s otcem s elektroinstalacemi průmyslových budov. Dnes kontroluje skupinu firem s mnohamiliardovým majetkem, postavil a vlastní logistické areály v Pardubicích, Kosmonosech a Brodcích,“ uvedl Forbes.

Sport? Dědek dříve vlastnil hokejový klub ve Vrchlabí, který dovedl až do první ligy. Do Česka pak přivedl nejslavnější golfovou tour, každý rok pořádá největší golfový turnaj u nás D+D REAL Czech Masters. Vybudoval promotérskou golfovou firmu a koupil tématickou televizní stanici Golf Channel.