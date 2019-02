Jedenadvacetiletý obránce Rodosu Vojtěch Faltys rozhodl podkrkonošské derby na ledě Vrchlabí. Pouhých třináct vteřin před koncem utkání zasadil soupeři ránu, na kterou už favorit nedokázal odpovědět.

Vítězíte na ledě nejlepšího týmu skupiny Střed. Kam tenhle výsledek řadíte?

Určitě k nejlepším v celé sezoně. Nám se podařilo vyhrát posledních pět zápasů a musím říct, že teď předvádíme opravdu dobrý hokej. Se závěrem ročníku jsme hodně spokojeni.

Vám se v sezoně povedlo nespočet zápasů ztratit v závěrečných minutách. Teď přišel opak. Dá se brát sobotní výsledek trochu jako zadostiučinění?

Já si myslím, že ano. Těch utkání, která jsme ztratili v posledních minutách závěrečných třetin, bylo vážně hodně. Díky tomu jsme dneska tam, kde jsme. Nebýt těch ztrát, jsem přesvědčen, že by nám play off neuniklo.

Ve Vrchlabí se Dvoru parádně vydařil začátek utkání. Vedli jste brzy 2:0. Nevybavily se vám předchozí duely se stejným sokem, při nichž jste ztratili i vyšší náskok?

Za sebe mohu říct, že ne. Já do zápasu šel s lehkou nervozitou a respektem, věřil jsem ale, že ve Vrchlabí můžeme odehrát slušné utkání a vyrovnanou partii.

Dvěma góly vyrovnal Jaroslav Bednář. Jak se vám hrálo proti personám, jakým on nebo Hlinka jsou?

Je vidět, že mají oba plno zkušeností. Oni přesně vědí, kam si mají najet, kde mají stát. Jejich myšlení je na vysoké úrovni a nejen pro mě bylo obrovským zážitkem si proti nim zahrát.

Nakonec vše rozhodla vaše trefa. Jak byste rozhodující akci popsal? Se zakončením jste trochu váhal, že?

Bylo to v oslabení. Viděl jsem, že jsme získali puk, který do jejich třetiny vyvážel Jirka Půhoný. Jako třetí hráč jsem si říkal, že zkusím podpořit přečíslení. Kluci mi dali dobře nahrávku, já najednou „vyplaval“ před branku a byl jsem tam úplně sám. Musím přiznat, že ten gól byl s velkým štěstím, puk mi při zakončení sjel a já mířil úplně jinam, než to nakonec šlo.

Šlo ale o podkrkonošské derby. Jak jste v celé sezoně vnímal tyhle prestižní souboje? Dvůr ve všech dosavadních bitvách sehrál skvělé zápasy.

Tady bych chtěl hlavně vyzdvihnout atmosféru, jaká v těch zápasech panovala. Lidí tady v regionu chodí na hokej opravdu hodně. Hráče to vyburcuje k mnohem většímu nasazení a lepším výkonům. Hraje se nám mnohem líp.

Vás do Vrchlabí přijely podpořit odhadem tři stovky fanoušků. Co říct k věrnosti dvorského publika? Mohli na vás po neúspěchu zanevřít, oni ale fandí dál.

Fanoušci Rodosu jsou jedni z nejlepších v celé druhé lize. Patří jim velký dík, jelikož za námi k venkovním zápasům jezdili po celou sezonu. A přijet v takovém počtu do Vrchlabí, za mě klobouk dolů.