Litomyšl – Nový Bydžov 5:2. Konečný stav série 3:1. Před více než 1500 (!) diváky se ve středečním večeru rozhodlo o vítězi společné krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje. Domácí litomyšlský celek porazil ve strhující atmosféře novobydžovský Stadion a po patnácti letech oslavil vysněný titul.

Zimní stadion v Litomyšli na nohou. Krajský hokejový titul je doma. | Video: Radek Halva

HC Litomyšl, mistři krajské ligy 2022/2023.Zdroj: Petr Šilar

O osudu čtvrtého utkání a tím pádem i celé sezony rozhodl famózní nástup domácích hokejistů do úvodní třetiny, kdy v rozmezí 10. a 15. minuty nasázeli do sítě zaskočeného protivníka tři góly. Hosté se vrátili do hry snížením těsně před první sirénou, ale v prostřední periodě se trefili znovu jen Litomyšlští. Ti museli nuceně vystřídat gólmany, ale jak M. Dostál, tak po něm střídající Horáček nedovolili soupeři, aby se dostal na bližší kontakt. Necelé tři minuty před koncem Bydžov sice při vlastním oslabení korigoval na 2:4 a ještě zkusil power play, ale Švec poslal kotouč do opuštěné svatyně a odpálil litomyšlskou hokejovou euforii!

Štěpán Švec trefuje v 60. minutě prázdnou novobydžovskou branku:

Zdroj: Radek Halva

Naposledy v roce 2008 se klub HC Litomyšl radoval z krajského hokejového titulu a po patnácti letech se tamní fanoušci dočkali od svého mančaftu dalšího skvělého úspěchu.

Jakub Bažant, trenér HC Litomyšl: Do zápasu jsme nastoupili výborně a povedlo se nám dát tři branky. Soupeř sice snížil, ale my předvedli dobrý výkon. Chtěl bych všem moc poděkovat, protože není to jenom o těch hráčích na ledě, ale o celém fungování všech lidí kolem hokeje, kteří ho mají rádi. Je to náš společný úspěch. Jsem opravdu hrdý na to, že jsme to s týmem, který byl skoro ze dvou třetin litomyšlský, dotáhli až sem. Myslím si, že to je cesta pro tuhle ligu. Snažit se dobře pracovat s mládeží a vychovat si vlastní hráče.

O definitivní tečku za krajskou hokejovou sezonou se postará páteční odvetné utkání o třetí místo mezi Novým Městem nad Metují a Českou Třebovou (18.30).

Krajská hokejová liga, finále, 4. zápas:

HC Litomyšl – Stadion Nový Bydžov 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Branky: 10. Jakubec (Švec, Edl), 13. Edl (A. Půlpán, Švec), 15. A. Půlpán (Švec, Vomočil), 29. Voříšek (Jakubec, Bláha), 60. Švec – 19. Heligr, 58. Hlaváček (Procházka). Rozhodčí: Kolář, Rulíček – Kalina, Kopecký. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1530. Litomyšl: M. Dostál (34. Horáček) – Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Ondráček, Zahradník, Jonáš – Švec, Jankovský, Edl, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, J. Dostál, Cink, Vomočil. Nový Bydžov: Veselý – Muška, Novák, Matějíček, Brotánek, Bezděk, Heligr – Zmítko, Divíšek, Němec, Postolka, Chára, Procházka, Eis, Jebavý, Černý, Bureš, Hlaváček, Pilný.

Konečný stav série: 3:1.

Stadion Nový Bydžov, vicemistři krajské ligy 2022/2023.Zdroj: Petr Šilar