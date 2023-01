Mezi prvními hráči, kteří se rvali o úvodní body do tabulky turnaje, byli hokejisté hostitelského Královéhradeckého kraje. Ti se nejprve postavili vrstevníkům z Libereckého kraje a po bezbrankové první třetině šli do dvoubrankového náskoku po trefách Vencla s Václavíčkem. Soupeř ještě před koncem prostřední části hry vyrovnal a na startu závěrečné periody šel dokonce do vedení 2:3. Ve zbytku zápasu ale domácí nastříleli další tři branky a vstupní duel proměnili ve vítězství 5:3.

Odpoledne pak byl Východočechům soupeřem celek z Jihočeského kraje a znovu z toho bylo vítězství, tentokrát v poměru 4:1. Branky vítězů stříleli Šanc, Studnický, Václavíček a z trestného střílení Brzák.

Výsledky 1. hracího dne

Královéhradecký kraj – Liberecký kraj 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 20. Vencl (Brzák), 24. Václavíček (Hofman), 38. Klíma (Koklar), 39. Vencl (Bulat), 45. Vondruška – 25. Bělohorský (Svoboda, Šejc), 27. Kučera (Svoboda, Krajdl), 34. Bělohorský (Krajdl, Hrabčák).

Moravskoslezský kraj – Karlovarský kraj 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Řípa (Weiss), 9. Hrček, 20. Trnka (Kajzar), 28. Weiss (TS), 44. Řípa (Glos, Weiss), 45. Řehák – 14. Franc, 16. Slavík (Mähler), 16. Kyncl (Žalud).

Souboj Moravskoslezský kraj versus Karlovarský kraj nabídl divákům devět branek.Zdroj: Miloš Šálek

Jihočeský kraj – Kraj Vysočina 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Hečko, 44. Hečko – 30. Kachlíř (Katolický), 36. Katolický (Egart).

Hlavní město Praha – Olomoucký kraj 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Švancar (Huk, Hörnig), 7. Švancar, 20. Pelikán (Ducháček, Pojkar), 34. Hörnig (Švancar), 40. Švancar – 10. Andrle (Brym), 43. Pekr (Kočara).

Zlínský kraj – Pardubický kraj 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Kubečka (Malý) – 17. Kovář, 26. Kovář (Raďák), 26. Kačírek (Katzer, Tvrdik), 32. Novák.

Jihomoravský kraj – Plzeňský kraj 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Kubín (Ruml) – 1. Maxa (Kamas), 9. Reisnecker (Čermák, Fodor), 12. Šulan, 17. Bělík (Fodor), 33. Tománek (Maxa, Theodore).

Středočeský kraj – Liberecký kraj 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Müller, 29. Klempíř (Matějka) – 4. Krajdl (Svoboda), 10. Bělohorský (Sanejstr), 20. Šejc (Bělohorský), 37. Krajdl.

Ústecký kraj – Karlovarský kraj 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 34. Kharboutli (Procházka, Heller), 43. Kváš (Novák) – 5. Mähler (Bednář), 27. Žalud, 41. Vaníček (Kyncl, Slavík).

Královéhradecký kraj – Jihočeský kraj 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Šanc, 13. Studnický (Hofman), 22. Václavíček (Pavlík), 41. Brzák (TS) – 8. Mařík (Tramba).

Moravskoslezský kraj – Hlavní město Praha 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Řípa (Weiss), 24. Řípa (Hrček), 43. Hrček (Glos) – 14. Huk (Chylík), 21. Pojkar (Pelikán).

Další program úvodního dne - 17.45: Kraj Vysočina – Zlínský kraj (Vrchlabí), Olomoucký kraj – Jihomoravský kraj (Trutnov). 19.30: Pardubický kraj – Středočeský kraj (Vrchlabí), Plzeňský kraj – Ústecký kraj (Trutnov).