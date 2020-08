Pro vrchlabské hokejisty nemohl duel začít lépe. Už po 74 vteřinách hry hákoval hostující Poizl a Stadionu se nabízela první přesilová hra. Úvodní šanci ještě domácím zmařil gólman Král, v čase 2:42 už byl ale i on krátký na zakončení Chalupy – 1:0.

Jak rychle horalé k náskoku přišli, tak bleskově je o ně soupeř dokázal připravit. Na začátku čtvrté minuty totiž fauloval Kajínek a z přesilové hry trestal mládežnický reprezentant Filip Koffer.

Hrál se vyrovnaný hokej, jemuž přihlížela velmi slušná návštěva 409 diváků. A ti další změnu skóre zaznamenali ve 29. minutě. To hráli domácí dvojnásobnou přesilovku, při ní jim ale ujel Koffer a dobře umístěnou ranou překvapil brankáře Soukupa a s ním i celou vrchlabskou sestavu.

Záhy mohl při pokračující výhodě srovnat Jirků, blízko brance byl tvrdě pálící Nouza a při ráně Hozáka zachránil hosty obětavý pád exvítkovického Jana Výtiska. Severočeši se v bráně Krkonoš představili jako výborný protivník a skórovat už domácímu celku nedovolili. Naopak sami v 50. minutě přidali třetí trefu, když i při brance Janského měl svůj velký podíl asistující Koffer.

Po dvou výhrách s Benátkami, stejnému počtu vítězství proti Šumerku a remízovém výsledku z Ústí nad Labem tak horalé poprvé vyšli naprázdno. Na začátku září už svěřence trenérů Baďoučka a Malinského čekají jen duely doma s Ústím a v Praze na Slavii.

Vrchlabí – Litoměřice 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Fakta – branky a asistence: 3. Chalupa (Oliva) – 4. Koffer (M. Beran, Procházka), 29. Koffer (Miškář), 50. Jánský (Koffer). Rozhodčí: Veinfurter, Šmika – Roischl, Pechánek. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 409. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Voženílek, Jirků, J. Moník – Chalupa, Urban, Nouza – Machač, Pochobradský, Matýs – Hozák, Kratochvil, Mrňa – R. Šlaicher, F. Moník. HC Stadion Litoměřice: Král (A. Beran) – Marcel, Mlčák, Výtisk, Poizl, Baláž, Holý, Krutil – M. Beran, Miškář, Procházka – Koffer, Válek, Jánský – Jícha, Hašek, Jindra – Daniel, Berka, Čermák.

Václav Baďouček, trenér Vrchlabí: „V přípravném období na nový ročník jsme potkali zatím nejsilnějšího soupeře. Už loni v první lize Litoměřice patřily hodně vysoko a letos asi míří zase nahoru. První třetina nabídla vyrovnaný hokej, bylo to hodně o pohybu, oba celky využily přesilové hry. Ve druhé části jsme vypadli z role po gólu inkasovaném v naší dvojnásobné výhodě. Navíc soupeř přitvrdil a z naší strany to nebylo úplně ideální. Původně jsme duel chtěli odehrát na čtyři pětky, ale byly tam nějaké problémy se sestavou a proti takto kvalitnímu soupeři pak byl zápas o to náročnější. Šance na zvrat ještě byly, ale hosté si už výhru pohlídali a musím uznat, že uspěli zaslouženě.“

David Bruk, trenér Litoměřic: „Pro nás šlo o třetí utkání, které jsme v létě odehráli. Měli jsme nějaké problémy, tudíž jsme museli čtyři duely odložit, vypadl nám ještě Litvínov, takže jsme velice rádi, že jsme se domluvili s vrchlabským týmem a oni byli ochotní s námi hrát. Myslím si, že zápas měl velmi slušné parametry z obou stran a z mého pohledu byl velmi vyrovnaný.“

Termíny přípravných zápasů HC Stadion Vrchlabí



11. 08. Benátky n. J. – Vrchlabí 0:3

13. 08. Šumperk – Vrchlabí 2:7

18. 08. Vrchlabí – Benátky 4:0

20. 08. Vrchlabí – Šumperk 4:0

25. 08. Ústí n. L. – Vrchlabí 3:2sn

27. 08. Vrchlabí – Litoměřice 1:3



01. 09. Vrchlabí – Ústí n. L. (18.00)

03. 09.: Slavia Praha – Vrchlabí (17.30)