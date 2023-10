Na vrchlabský led se znovu vrátil bývalý kanonýr Stadionu Pavel Mrňa a dvěma kanadskými body potvrdil skvělý vstup do sezony. V šestém kole si připsal již sedmou gólovou trefu a Letňanům na východě Čech pomohl k vítězství 4:3. Stejně branek má na svém kontě i kapitán horalů Patrik Urban, ten se ale proti neoblíbenému soupeři tentokrát neprosadil.

Souboje mezi týmy Vrchlabí a Letňan patří tradičně k ozdobám druhé ligy. Více se v nich ale poslední dobou daří Pražanům. | Foto: Anton Martinec

Kdepak, tohle není oblíbený soupeř vrchlabských hokejistů. Horalé ve středu v rámci 5. kola druholigové skupiny Západ přivítali na svém ledě Letňany a soupeři, který jim vystavil stopku v minulém ročníku play off, podlehli i tentokrát.

Na konečném výsledku 3:4 měla velký podíl bývalá opora Stadionu Pavel Mrňa. První gól zápasu sám dal, na ten vítězný pak v 54. minutě přihrál svému spoluhráči Pšeničkovi. Za domácí skórovali Bláha, Kynčl a vteřinu před koncem zápasu Sýkora.

Druhá liga, skupina Západ - 5. kolo

Vrchlabí - Letňany 3:4

Duel dvou starých známých byl s ohledem na tabulkové postavení přímým soubojem o průběžnou třetí příčku. Lépe do něj vstoupili hosté, kteří se ujali vedení už na začátku páté minuty. Po přihrávce zpoza branky se puk odrazil do vzduchu a před gólmanem Červinkou se nejlépe zorientoval hostující Mrňa.

Zkušený forvard tak názorně předvedl, v čem je jeho síla a jakými góly se ještě před pár lety prosazoval v dresu s Krakonošem na hrudi - 0:1. O deset minut později už Pražané vedli dvoubrankovým rozdílem, když se po pěkné přihrávce Sklenáře trefil hravě Theimer.

Ve zbytku periody nejprve střelu Poppela zastavila horní tyč a v úvodní přesilové hře utkání neproměnili nadějné příležitosti Kastner s Chrtkem.

Filip Moník byl u všech vrchlabských branek.Zdroj: Anton MartinecCo se nepovedlo jim, zvládl v nástupu do prostřední části Blaha. Po ráně Bendíka, vyšťoural puk před brankářem Nečasem Moník a zkušený domácí útočník následně jen doklepával kotouč do prázdné branky - 1:2.

Horalé ožili, jejich nápor zdvojnásobila druhá početní výhoda, při ní ale skvělý Nečas zneškodnil pokusy Chrtka, Urbana i Krska. Potvrdilo se tak otřepané nedáš - dostaneš. V čase 35:28 ujeli Letci do přečíslení a Sklenář našel skulinku, kterou poslal puk za záda Červinky potřetí.

V polovině závěrečné dvacetiminutovky přece jen snížil na rozdíl jediné trefy Kynčl, jenž se v další přesilovce trefil od modré, záhy ale putoval za katr Perička a nabídnutou výhodu tentokrát využili také hosté. Dělovka Pšeničky nakonec byla vítěznou brankou Letňan.

Domácí totiž udeřili v oslabení Sýkorou, gól ale padl vteřinu před sirénou a šlo tak už pouze o kosmetickou úpravu výsledku. Třetí zápasovou asistenci si přitom připsal Moník.

Fakta - branky a nahrávky: 24. T. Bláha (Moník, Bendík), 50. Kynčl (Moník, Krsek), 60. D. Sýkora (Moník) – 5. Mrňa (Arnošt, Poppel), 15. Theimer (Sklenář, Korčák), 36. Sklenář (Fiala), 54. Pšenička (Arnošt, Mrňa). Rozhodčí: Bernat – Toman, Janíček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 661. Třetiny: 0:2, 1:1, 2:1.

HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Kamenický) – Abraham, D. Sýkora, Hladík, Kynčl, Bendík, Boukal, Perička – Šlaicher, Kastner, D. Chalupa – Tatar, P. Urban, Krsek – T. Bláha, Chrtek, Moník – A. Jirků, Kozák, A. Cerman. HC Letci Letňany: Nečas (J. Němeček) – L. Chalupa, D. Němeček, Kolářík, Fiala, Drtina, Hamšík, Gurjevskij – Korčák, Sklenář, Theimer – Mrňa, Arnošt, Poppel – D. Straka, Labuzík, Pšenička – Uhlík, Mácha, Jobánek – Ducháč.

Ohlasy na utkání

Tomáš Jirků, HC Stadion Vrchlabí: Zápas jsme si prohráli v první třetině, kdy jsme nebyli dobře nastaveni v hlavách. Nedokázali jsme se dostávat do třetiny, hráli jsme složitě. Úvodní dva góly jsme soupeři darovali. Od druhé třetiny jsme hráli tak, jak umíme. Měli jsme výraznou herní převahu, ačkoliv soupeř je kvalitní, velmi dobře připravený, leč tlak i šance jsme měli. Štěstíčko se k nám úplně nepřiklonilo. Klíčový gól byl ten třetí, kdy nám to přeskočilo hokejku. Škoda, ale za posledních 40 minut mohu hráče jen chválit, máme se od čeho odrazit. Nedá se nic dělat, teď pojedeme porážku odčinit do Mostu.

Ondřej Poul, HC Letci Letňany: Oboustranně skvělý zápas. Domácí ukázali, že ne nadarmo loni skončili tam, kde skončili. Navíc pro letošní sezonu ještě posilíli. My ten začátek sezony měli kvůli zraněním slabší. Máme z velké části nový tým, domácí tlačili, jejich kvalita je neodmyslitelná, ale my zápas zvládli takticky výborně a vezeme si tři body. Kluky jsme za výkon chválili.

Aktuální tabulka II. ligy, skupiny Západ

1. Příbram 6 5 1 0 0 40:18 17

2. Tábor 5 5 0 0 0 29:7 15

3. Letňany 6 3 1 1 1 25:17 12

4. Mostečtí Lvi 5 3 0 1 1 21:13 10

5. Chomutov 4 3 0 0 1 24:13 9

6. Vrchlabí 6 2 1 1 2 30:21 9

7. Kralupy n. V. 6 2 1 1 2 23:21 9

8. Děčín 6 3 0 0 3 17:24 9

9. Písek 6 2 1 0 3 19:21 8

10. Řisuty 5 2 0 1 2 16:33 7

11. Cheb 6 1 1 0 4 15:38 5

12. Ústí nad Labem 5 1 0 1 3 18:25 4

13. Kobra Praha 6 1 0 1 4 19:32 4

14. Hronov 5 1 0 0 4 15:23 3

15. Benátky n. J. 5 0 1 0 4 8:13 2

Program 7. kola - sobota 15.00: Mostečtí Lvi - Vrchlabí. 17.00: Písek - Benátky nad Jizerou. 17.30: Chomutov - Hronov. 18.00: Tábor - Kralupy nad Vltavou, Cheb - Letňany, Kobra Praha - Děčín. 19.00: Řisuty - Ústí nad Labem.

Pavel Mrňa (číslo 69) se po utkání pozdravil mimo jiné i s bývalým spoluhráčem Patrikem Urbanem.Zdroj: Anton Martinec

Vrchlabský trenér Tomáš Jirků na adresu bývalého spoluhráče Pavla Mrni: Pavel u nás působil dlouho, nešlo si ho na ledě nevšimnout. Ať už kvůli jeho pohybu, nebo jsme si ho hodně všimli po nafilmovanému faulu, který nakonec rozhodl celý zápas. Na tuhle soutěž je Mrňous pořád kvalitním hráčem a cítit na ledě je stále hodně.