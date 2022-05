Do branky přichází z Mladé Boleslavi gólman Jan Růžička. Hradecký dres znovu oblékne Marek Zachar, jenž natrvalo přestupuje z Liberce. Obranné řady vyztuží River Rymsha. Americký bek v minulé sezoně působil ve slovenském Popradu.

MOŽNOST PRO RŮST

Během nedávno skončeného extraligového ročníku odešel z Hradce do Karlových Varů gólman Štěpán Lukeš, opačným směrem putoval Filip Novotný. Už po jeho příchodu však bylo jasné, že v nové sezoně pod Bílou věží chytat nebude. Lvi tak potřebovali k Henri Kiviahovi přivést parťáka. Volba padla právě na pětadvacetiletého Růžičku.

„V Honzovi vidíme potenciál a možnost sportovního růstu, proto jsme si ho na přestupovém trhu vybrali. On sám měl velký zájem opustit Mladou Boleslav a připojit se k našemu mužstvu, výsledkem je dvouletá smlouva s možností roční opce,“ uvedl pro klubový web generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Růžička v minulé sezoně odchytal za Bruslaře rovných 30 zápasů a jeho úspěšnost zákroků byla více než devadesátiprocentní.

ZNÁMÉ JMÉNO

Východočeský celek posiloval i v útočných řadách. Z Liberce totiž přichází již dobře známý Marek Zachar. Ten v dresu Mountfieldu nastupoval v předminulé sezoně a stihl nasbírat i devět kanadských bodů.

„Marek k nám přichází jako hráč, kterého měl Tomáš Martinec ve svých prioritách hodně vysoko. Měl by velmi rychle zapadnout do našeho systému. Navíc díky svému působení v Hradci přesně ví, do čeho jde. Jsme přesvědčeni, že má potenciál i na zlepšení své produktivity,“ říká na jeho adresu Kmoníček.

LOVILI NA SLOVENSKU

Vloni na východ Čech přišla ze slovenské nejvyšší soutěže hned trojice hráčů a Hradci se tyto posily opravdu vyplatily. Nejvíce zazářil americký bek Graeme McCormack, jenž posbíral v základní části 31 kanadských bodů. I proto se v letošní sezoně Lvi vydali stejným směrem. Z Popradu do Mountfieldu míří pětadvacetiletý bek River Rymsha.

„River je hráč, kterého jsme delší dobu sledovali a pevně věříme, že zapadne do naší koncepce. Zdobí ho dobré bruslení a kreativita. Je to obránce s dobrou přihrávkou a navíc je fyzicky disponovaný,“ má o jeho přednostech jasno Kmoníček.

V Hradci i nadále monitorují hráčský a trenérský trh. Po odchodu Ladislava Čiháka musí vedení přivést ještě jednoho trenéra. Po sezoně navíc skončil nejproduktivnější hráč uplynulé sezony Ahti Oksanen. Finský sniper zamířil do švédského Oskarshamnu. Do Hradce by tak měl přijít minimálně ještě jeden produktivní útočník.

Změny v kádru

Odchody: Filip Novotný (Mladá Boleslav), Radima Šalda (Vítkovice), Ahti Oksanen (Oskarshamn), Jakub Orsava (neznámo). Příchody: Jan Růžička (Mladá Boleslav), Marek Zachar (Liberec), River Rymsha (Poprad). Soupiska: – Brankáři: Kiviaho, Růžička, Sajdl Obránci: Blain, Gaspar, Jank, Kalina, McCormack, Nedomlel, F. Pavlík, Rymsha. Útočníci: Cingel, Jergl, Kelly Klíma, Kevin Klíma, Koukal, Lalancette, Lev, Pajer, R. Pavlík, Perret, Pilař, Smoleňák, Ščerbak, Štohanzl, Zachar.