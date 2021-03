Severočeši se ve druhé polovině zápasu neskutečně zvedli, manko smazali a v prodloužení rozhodl domácí forvard Birner.

„Od půlky zápasu nám nejely nohy, přestali jsme bruslit. Liberec nás zatlačil a my jsme se z toho nedokázali dostat. Vyústilo to vyrovnáním v závěru. V prodloužení už to bylo otevřené," hodnotil smolný zápas Orsava.

Prohra v takhle dobře rozjetém zápase musí asi hodně bolet…

Takový je hokej. My jsme vedli o tři góly, bohužel jsme to nedotáhli, což nás strašně mrzí, ale teď se musíme koukat na příští zápas. V něm se musíme pokusit o nápravu.

Co je potřeba zlepšit?

Hlavně hrát aktivně celý zápas. První půlka byla opravdu dobrá, takhle musíme makat pořád.

Začátek duelu vám vyšel. Byla výhoda, že jste byli rozehraní z předkola?

Myslím, že jo. Oni měli delší zápasovou pauzu, možná se do toho potřebovali dostat. Ale jak už jsem říkal, my potřebujeme hrát naši hru celých šedesát minut. Ve druhé polovině zápasu jsme na ně jenom koukali.

V prodloužení se hra vyrovnala.

To je pravda. Mohli jsme zápas rozhodnout, bohužel jsme svoje šance neproměnili a štěstí se přiklonilo k nim. My nevěšíme hlavu, čeká nás další zápas, který bude začínat za stavu 0:0.

Utkání bylo hodně vyhrocené, co to ukázalo do dalších zápasů?

Všichni věděli, že je to čtvrtfinále play off, kde chce každý vyhrát, takže je logické, že je to vyostřené. Patří to k tomu a myslím, že to v podobném duchu bude pokračovat. Rozhodovat budou maličkosti.