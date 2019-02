Vrchlabí - Třemi asistencemi se na vrchlabském vítězství podílel obránce Stadionu Ján Niko.

Vrchlabí - Trutnov, Ján Niko (vlevo) | Foto: Anton Martinec

Mládežnická léta strávil v Liberci, nakoukl do pražské Sparty a za dospělé si první ligu zahrál nejčastěji v dresu Benátek a Třebíče. Letos ale obránce JÁN NIKO působí ve vrchlabském klubu a ve středu se výrazně podílel na vítězství svého týmu v derby proti Trutnovu.

Všechna tři dosavadní derby s Trutnovem byla velmi vyrovnaná. Co podle vás rozhodlo o středečním vítězství Stadionu?

Myslím si, že rozhodl větší hlad po vítězství z naší strany a dobrý výkon brankáře Kuby Jelínka. Podle mě žádné z mužstev před tímto zápasem nebylo favoritem a derby většinou vyhrává ten, kdo do toho dá více srdíčka.

Vy jste se na zisku tří bodů podílel třemi gólovými asistencemi. Po celý zápas jste byl hodně aktivní. Zařadil byste tento duel ke svým nejpovedenějším?

Ona mě celkově tahle vyhecovaná utkání baví. Chtěl jsem prostě jen co nejvíc pomoci svému týmu a začít nový rok vítězstvím.

Po bezbrankové třetině jste si v prostřední části vytvořili velkou převahu. Ze spousty šancí ale proměnili jen dvě. Tušili jste, že by vás špatná produktivita mohla mrzet?

Je pravda, že jsme v prostřední části mohli branek přidat více, přesto jsme ale pořád věřili, že už zápas dotáhneme do vítězného konce. Soupeř sice skóre na chvíli srovnal, brzy jsme si ale náskok vzali zpět a výhru už před našimi fanoušky uhájili.

Když dobře hrající Trutnov opravdu dvěma góly dokázal srovnat, bylo to kdo s koho. Pak rozhodla vaše spolupráce s Patrikem Urbanem. Jak byste popsal vítězný gól?

Trutnov v závěrečné třetině hrál vabank, důrazně nás napadali a my je naší lehkovážností nechali vyrovnat. A co říct k vítězné trefě? Dával jsem od mantinelu Patrikovi přihrávku do osy hřiště, on si to potáhl a parádně trefil.

Před koncem roku se vašemu týmu dařilo. Nebáli jste se, že by poměrně delší herní pauza o vánočních svátcích mohla tým vysadit ze zápasového rytmu?

Je pravda, že pauza byla trochu delší, i proto jsme tento duel chtěli začít více od obrany a postupně se dostávat do tempa. To se nám podle mě i povedlo.

Pro vás je to letos první sezona ve vrchlabském klubu. Jak se vám pod Krkonošemi líbí a co říkáte na kulisy, v jakých se třeba tato regionální derby hrají?

Těžší je pro mě pouze to dojíždění z Liberce, jinak se mi ve Vrchlabí líbí. Myslím, že klub na druhou ligu funguje nadstandardně. Atmosféra je tu vždycky skvělá a jsem rád, že mohu takto všem našim fanouškům, kteří na hokej chodí, poděkovat.