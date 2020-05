Na břehu Labe se bude druhá hokejová liga hrát také v další sezoně

Hokejoví příznivci ve Dvoře Králové nad Labem už se nemusejí obávat, že by v příští sezoně přišli o svoji zábavu. Majitel klubu HC Rodos Vasil Teodoridis je ve čtvrtek uklidnil svým vyjádřením na oddílovém webu, ve kterém mimo jiné stojí: „Bude to hodně tvrdá sezona, po ekonomické stránce asi ta nejhorší. Ale jdu do toho.“

Majitel klubu Vasil Teodoridis přihlásí HC Rodos do další sezony. | Foto: Miloslav Knap