Východočeši se v tabulce derou do nejvyšších pater. Poté, co doma porazili v té době vedoucí Mladou Boleslav (2:0) a otočili duel v Praze na Spartě (výhra 3:2 po samostatných nájezdech), jim patří čtvrtá příčka s dvoubodovou ztrátou na druhý Třinec.

Oproti tomu brněnským hráčům to letos tolik nešlape, jsou až jedenáctí a na Hradecké mají už šestibodové manko.

„Pořád je to jenom začátek sezony a těch zápasů bude ještě mraky. Co se týká Komety, tak má nového trenéra a asi nebude hrát to, co ty roky předtím. Má nebezpečné hráče, které zná celá extraliga, na ně si musíme dát pozor. Má také kvalitní přesilovky, musíme tedy hrát disciplinovaně, abychom byli na ledě pokud možno co nejdéle v pěti. Ale my musíme koukat především sami na sebe a hrát svoji hru,“ říká Jakub Orsava, útočník Mountfieldu.

Hokejisté sousedních Pardubic, kteří se po úterní předehrávce posunuli na první místo extraligové tabulky, mají v pátek volno. Další zápas odehrají až v neděli, kdy od 19 hodin hostí Olomouc.

Hradec Králové se druhý víkendový den představí od 17.30 hodin na ledě Litvínova.