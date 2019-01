Pětinásobný vítěz Stanley Cupu skončil pod vedením trenéra Claude Juliana v této sezoně ve 2. kole play–off.

„Poprvé se v Čechách střetne mužstvo z extraligy s týmem z NHL a bude to poslední přípravné utkání Bostonu před vlastní soutěží. Za dva dny nato již začíná NHL,“ potvrdil generální manažer Bílých Tygrů Ctibor Jech. „Budeme si to spolu s fanoušky užívat,“ dodal.

„Nebyla to jednoduchá jednání, nároky NHL nebyly nejjednodušší, ale máme v Čechách špičkový tým a věřím, že i sport,“ poznamenal Vladimír Šafařík, ředitel agentury Česká sportovní a. s. Dohodu o uspořádání přípravného utkání podepsali zástupci Tygrů s NHL a společností Česká sportovní, která takové exhibice organizuje. „Liberec nebyl jediným klubem, který měl o zápas zájem. Byli ale v jednání velmi rychlí a navíc Liberec hraje moderní hokej, který se líbí a zápasy mají v Tipsport areně vynikající atmosféru,“ ví Šafařík. „Již jsme v této hale pořádali zápasy tenisového Davis Cupu i FED Cupu, takže ji známe,“ podotkl.

Název sportovní akce je NHL Premiere Challenge 2010 Exhibition Game Bílí Tygři Liberec – Boston Bruins.

Boston, který hraje Východní koferenci, je držitelem Stanley Cupu z let 1929, 1939, 1941, 1970 a 1972, jedenáctkrát byl ve finále. Hrávali za něj legendární Phil Esposito a Bobby Orr.

Současný kouč Claude Julien získal s kanadskými juniory v roce 2000 titul mistra světa a loni vyhrál Jack Adams Award, cenu pro nejlepšího trenéra. Ve svém týmu má dva české zástupce – davida Krejčího a Vladimíra Sobotku. Hvězdami jsou jistě Slováci Zdeno Chára a Miroslav Šatan, dále Patrice Bergeron, Mark Recchi i Marc Savard.

„Daří se nám plnit, co jsme s Tipsport arenou přáli, aby byla hostitelem špičkových sportovních utkání,“ poznamenal primátor Liberce Jiří Kittner.

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. června.

