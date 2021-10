Základ úspěšnému výsledku domácí položili v úvodní třetině, kterou i díky dvěma trefám Pavla Mrni vyhráli 3:0. V prostřední části hry se hosté přiblížili na rozdíl jediné branky, v čase 47:42 ale přesilovkovým gólem udeřil Tomáš Kaut a jeho rána se nakonec ukázala být vítěznou brankou velmi kvalitního utkání.

Svěřenci trenérského dua Hlaváč - Koudelka potvrdili skvělou bilanci s tímto soupeřem, porazili jej totiž v Chance lize posedmé za sebou.

HC Stadion Vrchlabí - HC RT Torax Poruba 2011 4:3

Fakta – branky a asistence: 2. Mrňa (Chalupa), 17. Mrňa (Urban), 19. Matýs (Formánek, Jelínek), 48. Kaut (Linhart, Urban) – 25. Guman (Szathmáry, Jenyš), 31. Kozák (Guman, Szathmáry), 59. Korkiakoski (Guman, Husa). Rozhodčí: Veselý, Wagner – Horažďovský, Juránek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 606. Třetiny: 3:0, 0:2, 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, T. Jelínek, Kajínek, Oliva, M. Voženílek, Nedbal – Mrňa, Matýs, T. Kaut – Formánek, T. Zeman, Chrtek – Pochobradský, D. Chalupa, Urban – L. Kučera, M. Kloz, T. Kynčl. HC RT Torax Poruba 2011: Muštukovs (Brízgala) – M. Houdek, Husa, Urbanec, T. Voráček, Szathmáry, L. Kozák – Jenyš, Vachovec, Korkiakoski – Häring, Toman, Špaček – Guman, Bitten, Gřeš – Kanko, Hotěk, Brodek.

Další výsledky 7. kola: Třebíč – Kadaň 5:1, Litoměřice – Vsetín 3:2, Slavia Praha – Jihlava 3:7, Prostějov – Kolín 3:2, Sokolov – Šumperk 2:5, Havířov – Frýdek-Místek 2:3, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 1:4.

Program 8. kola – středa 17.30: Jihlava – Třebíč, Vsetín – Slavia Praha, Benátky nad Jizerou – Havířov. 18.00: Přerov – Vrchlabí, Šumperk – Prostějov, Poruba – Litoměřice, Kolín – stí nad Labem, Kadaň – Sokolov.

Ohlasy trenérů

Martin Koudelka (HC Stadion Vrchlabí): Za mě byla první třetina výborná. Po dlouhé době výborný začátek, dokonce i góly z krásných akcí. Bavili jsme se s klukama, odkud ty góly padají, dvakrát to sehrála lajna s Pavlem Mrňou, parádní góly o tyčku, Matýs tam načapal gólmana, takže fantastická první třetina. Od druhé třetiny boj o každý metr, trošku víc se vytratila přesnost z naší hry, nejely nám už vůbec nohy, takže jsme pak zuby nehty bránili ten výsledek 4:3. Soupeř hrál jednoduše, nahazoval, my jsme si s tím nevěděli rady, takže těžké body, dobré body, vynikající body a za mě podstatné v tom, že se teď uklidníme, že zas furt držíme ten post, který chceme a kde bychom se chtěli nacházet. Do toho čtvrtého místa je to skvělý.

Jiří Šejba (HC RT TORAX Poruba): Když vám uplave první třetina 3:0, kdy jsme tam byli opravdu špatní, na ledě jsme neplnily věci, jak máme, tak se ten zápas těžko honí. Ve druhé třetině jsme to nastartovali 3:2, svoje šance jsme tam určitě měli, dvakrát sami na gól… I tam byla nějaká tyčka, ale bohužel domácí nás zase potrestali zase po zbytečném faulu a 4:2, 4:3 ke konci, kdy jsme se snažili ještě o power play, tu branku jsme dali, ale v další části, na kterou nám zbývalo 40 sekund, jsme se už k další šanci nedostali. Ale jak jsem říkal, když zaspíte první třetinu, těžko se ten bod honí.