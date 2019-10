Pořádný příděl obdržel třetí podkrkonošský celek. Hokejisté Dvora Králové na ledě Mosteckých Lvů odehráli ostudnou druhou dvacetiminutovku, během níž inkasovali osm (!) branek a duel prohráli rekordně 10:1.

Trutnov – Vrchlabí 2:1

Fakta – branky a asistence: 28. Bucek (Poul), 40. Kubinčák (Faltys) – 20. Mrňa (Bednář, Urban). Rozhodčí: Velčovský – Žídek, Maňák. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 1225. Třetiny: 0:1, 2:0, 0:0. HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Pivrnec) - Pražák, Vácha, Kynčl, Junek, Faltys, Višňák, Kozák, Suk - Starý, Fedulov, Svoboda - Chytráček, Janoušek, Tatar - Kubinčák, Martinec, Jedlička - Bucek, Krsek, M. Poul. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abraham) – Jirků, Havránek, Vágner, Bendík, Vašíček, Voženílek, J. Moník, Kynčl – Sýkora, Urban, Bednář – Hlaváč, Kastner, Mrňa – Hozák, Matějček, Chalupa – Dvořák, F. Jirásek, F. Moník.

Spontánní reakce asistenta domácího trenéra Ondřeje Poula krátce po utákní: "Dokázali jsme se jako celé mužstvo připravit na pro nás vsechny důležitý zápas. Pětadvacet lidí, co bylo na střídačce, by položilo život za to, aby se vyhrálo. A sice nemáme takový nabitý tým, ale máme kádr plný bojovníků, kteří chtějí vyhrát pro naše město a pro naše fantastické fanoušky."

Mostečtí Lvi – Dvůr Králové 10:1

Fakta – branky a asistence: 17. Mical (Havlůj, Urbánek), 21. Drašar (Mála, Bakrlík), 27. Bakrlík (Havlůj), 31. Čejka (Kýhos, Nedrda), 34. Mical, 36. Bakrlík (Havlůj, Urbánek), 37. Böhm (Čejka, Nedrda), 38. Bakrlík, 40. Smolka (Mical, Kýhos), 53. Mála (Drašar) – 42. Hoskovec (Půhoný, Franc). Rozhodčí: Luczków – Tichý, Janíček. Vyloučení: 6:4. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 200. Třetiny: 1:0, 8:0, 1:1. Mostečtí Lvi: Hosnedl – Havlík, Kuncl, Urbánek, Havlůj, Polák, Přibyl – Böhm, Čmolík, Kýhos – Drašar, Mála, Mical – Smolka, Bakrlík, Čejka – Nedrda. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Vlk (27. Čáp, 38. Vlk) – M. Tondr, Matějíček, Petira, Franc, Čáslava, D. Jirásek, Oliva – Brokeš, Havlas, Luštinec – Půhoný, Hoskovec, Dušek – Valášek, Hrazdira, Šedivý – Rozlílek, Ježek, Fořt.

Další výsledky 7. kola: Řisuty – Děčín 6:8, Jablonec nad Nisou – Bílina 3:4sn.