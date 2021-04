Na břehu Úpy končí druhá hokejová liga. Trutnovský klub o tom rozhodl na své páteční valné hromadě, v pondělí pak informoval veřejnost.

Příznivci klubu však zprávu s vděkem rozhodně nepřijali. Ba naopak. Čílí se. A terčem ostrých slov jsou končící generální partner klubu Zdeněk Poul (dříve i jeho majitel) se svým synem Ondřejem, jenž po hráčské kariéře spojené s Draky v posledních letech vykonával roli sportovního manažera a asistenta trenéra.

Trutnovský hokej ve druhé lize



První sezonu ve druhé lize odehrál Trutnov v letech 2008/2009. Budeme-li počítat i tu letošní, odehráli Draci v soutěži 11 sezon. Nejúspěšnější byl ročník 2011/2012, kdy tým skončil v základní části třetí a v play off dokráčel až do semifinále.

Právo na účast v celostátní soutěži by měl Trutnov v nejbližších dnech převést na pražské Letňany, na jejichž adresu se má právě ONDŘEJ POUL stěhovat. S sebou by měl vzít i čtyři dosavadní opory mužstva z Podkrkonoší. Alespoň tak zní spekulace hokejové veřejnosti, jimiž se netají řada portálů děním ve druhé lize se zabývajících.

K věci se pro Krkonošský deník vyjádřil i sám odstupující sportovní manažer HC BAK Trutnov, oddílu, který v posledních letech fungoval odděleně od mládeže. K ní by se však nyní měl pod hlavičkou HC Trutnov znovu připojit.

V pondělí trutnovský klub informoval veřejnost o konci druhé ligy ve městě. Byl tento krok vedení oddílujediným možným?

Samozřejmě těch kroků bylo na začátku víc. Ale postupem času, kdy jsme jednali o různých variantách, byl už opravdu posledním. Nikdo bohužel nepřišel s jasným nápadem, jak tu finanční situaci řešit a druhou ligu tady zachránit. Proto byl tento krok poslední možnou variantou.

Nikdo nepochybuje o tom, že jedním z hlavních důvodů je covidová situace, která dopadla na ekonomiku nejen vašeho klubu. Popište ve zkratce, jak moc zasáhla trutnovský hokej.

Hrozně moc. Kvůli pandemické situaci jsme přišli o kompletní sezonu. Skončili nám tři partneři, jejich částky tvořily přes milion korun. Od října do prosince jsme se snažili udržet v tréninkovém procesu, platili jsme hráče a náklady s tím byly spojené. Přišli jsme o veškeré možné příjmy. Suma sumárum, dva miliony mínus. V minulosti se nám stalo dvakrát, že jsme v průběhu ročníku přišli o dva generální nebo hlavní partnery. Byly to částky okolo milionu a půl. Měli jsme dvě varianty – říct to hráčům, rozloučit se s nimi, i se sezonou a spadnout do krajské ligy už v listopadu, nebo peníze sehnat. Skončilo to tím, že přišel Zdeněk Poul a dal to ze svého. Nad rámec toho, co vlastně do klubu dával.

Dalším nezpochybnitelným důvodem je jistě i váš „přestup“ do pražského klubu, ruku v ruce pak ukončení působení vašeho otce u trutnovského hokeje. O tom se ale spekulovalo již déle, je to tak?

Řeknu to úplně na rovinu, tak jako jsem to řekl hráčům a realizačnímu týmu v prosinci. Přišla mi nabídka dělat hokej jako profesionál. Navíc v klubu, kde je jasně daná vize a je mu vše podřízené. Neváhal jsem a přijal ji. Taková nabídka mnohdy nechodí ani jednou za život. Chci se hokeji věnovat a chci ho dělat jako své zaměstnání. To v Trutnově nejde a nešlo by to nikdy. Co se týká táty, nechci za něj mluvit, ale je to úplně jasné. Bude mu za chvíli šedesát let, v hokeji působí přes patnáct roků a dává do toho svoje peníze. Místo, aby si kupoval drahé věci, dával peníze do hokeje, platil hráče, dělal službu městu, dělal ji fanouškům. Odcházím já a v klubu by už dělal všechno sám. Pokud se tomu někdo diví, mohl si to jít zkusit. Když teď byla šance, nikdo do toho nešel a mít jen řeči, to zvládne každý.

O možnostech, jak zachránit druhou ligu: „Musel by přijít někdo, kdo na to bude mít peníze a řekne – bude to takhle a takhle. Takoví lidé se našli, co by to chtěli dělat, včetně fanoušků. Ale když došlo na otázku, zda na to mají peníze, tak jednání skončila.“

Trutnovský hokej byl s osobou vašeho otce a poté také s vámi hodně spojován. Nyní oba končíte. Neexistovala jiná cesta, po které by hokejový Trutnov mohl dál jít a zůstat přitom ve II. lize?

Ta cesta byla jednoduchá a vedení klubu o ní vědělo. Musel by přijít někdo, kdo na to bude mít peníze a řekne – bude to takhle a takhle. Takoví lidé, co by to chtěli dělat, včetně fanoušků, se našli. Ale když došlo na otázku, zda na to mají peníze, tak jednání skončila. Jedna jediná zásadní otázka nebyla prostě zodpovězená. Tihle lidé nerozumí vztahům mezi klubem a partnery, mezi klubem a svazem, a podobně. Oni vidí jen hokej, který se hraje na ledě. A to je celý. Peníze pro hokej v Trutnově sháněli jen tři lidé – Poul, Poul a Řehák. Za dvanáct let na nás všechny každý házel jen špínu a ve výsledku budou házet špínu dál. S tím jsme smíření. A kdybychom tohle nečekali, neděláme tady hokej ani jednu sezonu.

Mimochodem, za Trutnov hraje váš mladší bratr Matěj. Ten v týmu zůstává nebo také plánuje změnu?

O Matěje projevovaly zájem už před loňskou sezonou dva týmy z vyšší soutěže. Nakonec jsme se domluvili, že zůstane v Trutnově, kde bude mít velké herní vytížení, bude i nadále sledován a uvidíme, co bude dál. Tím, že se nehrálo, tak je ta situace teď samozřejmě jiná. V Trutnově ale nezůstane.

Poulovi tedy v trutnovském hokeji končí. Kdo nyní přebírá žezlo? A bude nové vedení usilovat o návrat klubu do druhé ligy?

Žezlo přebírá HC Trutnov z.s., který do této chvíle provozoval mládež a B mužstvo. Prezidentem klubu je Jarda Řehák, asi největší hokejová ikona a legenda Trutnova. Určitě se k tomu vyjádří samotné vedení tohoto klubu, se kterým jsme dvanáct let spolupracovali a vycházeli spolu velmi dobře. Jarda byl vlastně jeden z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady druhá liga byla, když se tenkrát kupovala od Vrchlabí. Byl u mužstva jako trenér ve druhé lize i krajské lize. Za sebe mohu říci, že i nadále se výraznou měrou budeme podílet na financování klubu. Ale už ne v těch částkách, co jsme dávali do druhé ligy. S vedením mládeže máme nadstandardní vztah a bude tomu tak i nadále.

Vlastně ihned po oznámení konce II. ligy ve městě se na sociálních sítích vyrojily nenávistné komentáře mířící na vás i vašeho otce. Očekával jste něco podobného?

Byli bychom naivní, kdybychom to nečekali. Abych pravdu řekl, tak jsem to nečetl a ani to číst nehodlám. Něco se ke mně dostalo, ale neřeším to. Nemá to smysl. Udělali jsme chybu, že jsme chtěli být vůči fanouškům transparentní. Ale jestli si někdo myslí, že si koupí permanentku nebo vstupenku a stane se členem vedení, nebo někým, kdo má právo o něčem rozhodovat, tak je na omylu.

Asi ale není na místě nyní dosavadní vztah klubu s jeho příznivci všeobecně nějak hanit.

Naopak. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem slušným lidem, fanouškům, kteří umí počítat a mají všech pět pohromadě. A zároveň bych chtěl poděkovat těm fanouškům, kteří si zakoupili permanentky v plné ceně a nežádali po nás vrácení celé částky, protože k tomu byli klubem vyzváni. To jsou pro mě opravdoví fanoušci, patří jim velký dík, protože to nepomohlo Poulovi, ale pomohlo to celému klubu.

O výsledku hlasování na valné hromadě: „Nikdo nepřišel s protinávrhem, s řešením té situace. Proto na řadu přišlo projednání nabídky na prodej licence. Usnesení valné hromady bylo přijato jednomyslně všemi hlasy.“

V jakém duchu tedy vlastně probíhala páteční valná hromada? Kdo se jí účastnil a bylo předem dané, že klub s druhou ligou končí?

Valná hromada byla klidná, zúčastnilo se jí kompletní vedení, pouze jeden člen byl omluven a zplnomocnil k jednání člena jiného. Předem dané nebylo vůbec nic, protože předchozí dvě schůzky ničemu nenapověděly. Co se týká té samotné valné hromady, řešily se věci spojené s uplynulou sezonou, s ekonomickou situací a samozřejmě setrváním druhé ligy v Trutnově. Nikdo nepřišel s protinávrhem, s řešením té situace, proto na řadu přišlo projednání nabídky na prodej licence. To bylo odhlasované a to jednoznačně. Usnesení valné hromady bylo přijato jednomyslně všemi deseti hlasy.

Myslíte, že doba covidu bude mít neblahý dopad na více klubů? Je ohrožena celá druhá liga?

Myslím si, že ano. Napovídá tomu situace ve všech sportech, ve všech soutěžích. A to, že se tady ministři mění jako ponožky, tomu moc neprospívá. Ta situace nebude dobrá a kluby, zejména ve druhé lize, se s tím musí poprat sami. Protože nemají nárok na žádné náhrady škody nebo dotace z NSA. Což je vlastně to nejsmutnější.