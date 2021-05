Po dlouhé době spolu. Královédvorští hokejisté se minulý týden sešli na první tréninkové jednotky. Poté, co jim sezona 2020/2021 skončila po třech odehraných zápasech už v říjnu, mají nyní před sebou přípravu na mistrovský ročník příští.

Ve druhé lize je nadále povede trenér JIŘÍ ZÖRKLER a jak předznamenal majitel HC Rodos Vasil Teodoridis, i tentokrát bude mít tým z města na Labi ty nejvyšší ambice.

Trenére, jak moc jste se těšil mezi hráče a bylo znát natěšení také u nich?

Těšil jsem se samozřejmě moc a bylo myslím poznat, že podobně se těšili i samotní hráči. Máme všichni společné, že nás hokej naplňuje. Loňský rok navíc všechny poznamenal. Každá sezona dochází k přirozenému konci, ale aby se nám takhle náhle ukončila činnost, kterou milujeme, to byla nečekaná rána pro nás všechny.

Kolik hokejistů se vám vlastně sešlo na úvodních trénincích?

Hned na tom prvním nechyběl nikdo. Nikdo z kluků, o kterých víme, že budou v nové sezoně k dispozici. Také na další trénink přišli všichni, které jsme čekali. Už ale kromě tří nejzkušenějších. Kuba Luštinec i Jirkové Vašíček a Matějíček dostali pro přípravu individuální plán.

Jak často se v prvním tréninkovém bloku plánujete scházet a co bude náplní vašich aktivit?

Udělal jsem letošní suchou přípravu oproti loňsku trochu jinak. Kromě těch tří jmenovaných se budeme všichni scházet pravidelně pondělky a středy. Na zbytek týdne ještě mají hráči individuálně doporučenou vlastní aktivitu. Byla otevřena fitka, mohou se připravovat všelijak, aby dělali i něco jiného než v kolektivu. Náplní tréninků bude samozřejmě nabírání kondice, síla, rychlost, dynamika – prostě hokejová klasika.

Pro zatím poslední nedohranou sezonu se dal ve Dvoře Králové nad Labem dohromady silný kádr. Z toho ale jistě zmizí minimálně gólman Josef Čáp a útočník Jan Berger.

Neřekl bych ani silný kádr, jako spíš velmi silný. Ambice jsme měli vysoké a start sezony tomu i napovídal. Složit ale podobně silný kádr i pro nový ročník, bude těžké. Kromě těch dvou hráčů, co jste jmenoval, nezahájili přípravu ještě další čtyři borci. Jirka Půhoný trénuje v Kolíně, kde se chce porvat o prvoligový dres. Uplatnění v Chance lize by rád znovu našel i Jarda Moučka a určitě nemůžeme počítat s Dominikem Duškem, jenž odchází hrát hokej do Francie. Podobný zájem, vyzkoušet si cizinu, má i Kuba Mert.

Jak tedy řešíte brankoviště?

Pepa Čáp tu byl dlouho oporou a najít náhradu nebude jednoduché. Máme tu ale coby kmenového hráče Jardu Brázdila a z Ústí nad Labem je u nás také Radek Haas.

Už i majitel klubu prozradil, že naprostá většina hráčů projevila zájem s hokejem pokračovat. Co na to říkáte, zvlášť v této době?

Je to moc dobře a jako trenéra mě to nepřekvapuje. U hráčů je vidět výchova, jsou hokejisty odmalička. Všichni jsme zvyklí na nějaký režim, hokej máme rádi a hlavně u zkušených chlapů nehrozí, že by jim ta doba hokej nějak otrávila. Ten problém bude spíš u dětí.

Nemrzí vás trochu, že vedle Bergera a Moučky nevyužily profesionální kluby služeb více vašich hráčů?

Ono vše vycházelo z toho, že Chance liga byl v minulé sezoně nesestupová. Většina klubů neměla žádné ambice a než aby přiváděla do týmu cizí hráče a vynakládala za ně finanční prostředky, to raději nechali hrát mladé odchovance. Nebyl zájem zkoušet jiné hokejisty. Když už, tak mužstva koukala po perspektivě. Honza Berger, to byl jiný případ. Vsetín ambice měl. Sáhli po něm, on se chytil a nakonec odehrál skvělou sezonu.

Období, kdy se nabírá fyzička, hráči nějak zvlášť v lásce nemají. Cítíte to tak?

(smích) Jak se to vezme. Většina hráčů moc dobře ví, že na novou sezonu se prostě připravit musí. I v době lockdownu trénovali, připravovali se a něco pro sebe dělali. Myslím, že chuť do společného tréninku všichni měli a mají.

Vy jste řadu let prožil v mladoboleslavském klubu. Bruslaři to letos v extralize dotáhli až do semifinále. Sledoval jste jejich počínání? A co na výsledek říkáte, čemu jej přisuzujete?

Jejich cestu sezonou jsem samozřejmě sledoval. Řadu let jsem v Boleslavi trénoval a z pracovní pozice jsem pořád s klubem spjatý. Každý úspěch mužstva mě těší. Radost mám z toho, že už nejsme ten barážový klub, ale plnohodnotný extraligový. Úspěch nepřišel náhle, za jednu nebo dvě sezony. Vše je výsledkem dlouhodobé práce.

Blíží se mistrovství světa. Jak se vám líbí složení českého národního týmu a jaké šance mu na šampionátu dáváte?

Složení mužstva se mi líbí hodně. Je vidět, že to Filip Pešán dělá dobře. Všechny jeho tahy při skládání nominace měly hlavu a patu. Tým má sílu. Tipovat ale nebudu. Spíš budu držet palte a věřit, že letos už ta placka dopadne.