Za nedlouho čtyřicetiletý útočník, jenž je ověnčen řadou úspěchů by v nové sezoně měl nastupovat převážně za prvoligový Kolín, kde bude předávat zkušenosti mladším. Podle potřeby trenérů však bude moci naskočit i za Mountfield v extralize. „Chtěli jsme Petra i nadále udržet v organizaci a i on chce ještě pokračovat ve své kariéře. Výsledkem byla poměrně rychlá dohoda a uzavření nové dvoucestné smlouvy. Rádi bychom, aby Petr primárně využil svoje zkušenosti v Kolíně, kde by měl hrát klíčovou roli, a v případě potřeby ho můžeme použít i pro naše A-mužstvo,“ uvedl v tiskové zprávě na adresu trojnásobného vítěze extraligy a účastníka olympijských her generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Hradecký bek Nedomlel obdržel premiérovou pozvánku do reprezentace

Další velkou zprávou pro hradecké příznivce je návrat Radovana Pavlíka. Odchovanec východočeského klubu se do organizace vrací po dvou letech. Hokejovou nejvyšší soutěž během toho okusil v Liberci a následně v brněnské Kometě. Jeho výkony však zůstaly za očekáváním, proto se kariéru pokusí znovu Radovan Pavlík (v bílém) se vrací pod Bílou věž.Zdroj: Lukáš Kaboň nastartovat doma. V příštím ročníku bude moci nastupovat za Hradec i Kolín. „Radek projevil zájem se vrátit zpět do našeho klubu. Uvědomuje si, že poslední dva roky nebyly ze sportovního hlediska ideální a rád by se pokusil o jakýsi restart své kariéry. Chceme mu jako našemu odchovanci dát šanci a vzhledem k dvoucestné smlouvě ho můžeme použít i v Kolíně. Uvidíme, kde bude v průběhu sezony působit. Bude záležet především na jeho výkonnosti,“ řekl na jeho adresu Kmoníček.

Potvrzené odchody:

Ahti Oksanen, Jakub Orsava (oba útočníci), Radim Šalda (obránce), Filip Novotný (gólman), Ladislav Čihák (trenér).

Šanci probojovat se do extraligového A-týmu by měl dostat i mladý útočník Matěj Morong. Ten v loňské sezoně nastupoval především za Kozly, kde nastoupil v první lize k 41 zápasům a nasbíral dvanáct kanadských bodů. „I když jsme od Matěje čekali v této sezóně více, myslíme si, že je v něm potenciál se dostat do extraligového A-týmu. I proto jsme s ním uzavřeli roční kontrakt s roční opcí,“ vysvětluje Kmoníček.

Po sezoně skončil na lavičce Hradce Králové Ladislav Čihák. K hlavnímu trenérovi Tomáš Martincovi se tak stále hledá asistent. Už teď je však jasné, že na pozici kondičního trenéra a videokouče bude pokračovat Michal Tvrdík, jenž se Mountfieldu upsal na další dva roky.

Východočeši by v následující sezoně chtěli navázat na vynikající základní část. Tu v letošním ročníku zakončili ziskem Prezidentského poháru. A i když se v play off Lvům nedařilo, jde o největší úspěch klubu v historii. Kádr by tak měl zůstat z velké části nezměněn.