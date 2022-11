Horaly za vítězstvím nasměroval hattrick Krska. Další tvrdý direkt zapsal Wikov

Třiadvacetiletý útočník v nich nastřádal čtyři branky a dvě gólové asistence, přičemž hattrickem zazářil hned v úvodním z těchto duelů. Deníku záhy přiblížil, jaká nálada nyní panuje ve vrchlabské kabině.

Pětidenní Filipa Krska

HCV vs. Klatovy 4:3 (3+0)

HCV vs. Řisuty 3:1 (0+1)

HCV vs. Ústí n. L. 7:5 (1+1)

Mimochodem, horaly devět získaných bodů a s nimi i prodloužení vítězné série na pět zápasů katapultovalo již na šestou pozici v tabulce druhé ligy. Již tuto sobotu tým kouče Tomáše Jirků vyrazí za dalším utkáním na led vzdáleného Tábora.

Filipe, jaké pocity ve vás převládají po sérii tří domácích zápasů během pouhých pěti dnů?

Před těmito zápasy jsme na tom v tabulce zdaleka nebyli tak, jako jsme teď. No a vzhledem k tomu, že se nám všechny duely podařilo vyhrát, co se týče pocitů samozřejmě převládají pozitiva.

Filip Krsek v utkání s týmem KlatovZdroj: Anton MartinecMěli jste teď hodně nabitý program. Únava se nedostavila?

Sice jsme hráli tři zápasy během pěti dnů, ale nemyslím si, že by na nás měla být znát nějaká únava. Pořád jsme na začátku sezony, navíc máme hodně natrénováno z letní přípravy. Na únavu je ještě příliš brzy.

Vy jste se hned proti Klatovům prosadil hattrickem. Jak se rodil a jaký to pro vás byl pocit?

Pocit to byl samozřejmě skvělý, zvlášť když se jednalo o můj první hattrick v dresu Vrchlabí. Musím říct, že už při rozbruslení jsem tušil, že to ten den půjde (směje se). Někde po dvaceti vteřinách hry na mě přišla nádherná přihrávka od Urbiho (Patrik Urban – pozn. aut.), tak jsem si říkal, proč toho nevyužít a nedat gól. Vyšlo to a pak už to šlo samo.

Následně jste přehráli Řisuty a ve středu ve skvělém duelu i Ústí nad Labem. Ve všech případech šlo ale o velmi těžké duely, souhlasíte?

V tom jsem s vámi za jedno, byla to velice těžká utkání. Vlastně ve všech byli soupeři ve hře o body do úplného konce zápasu, pokaždé jsme se museli soustředit do posledních minut.

Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz

Jak byste nyní popsal náladu ve vrchlabské šatně? Přece jen vstup do sezony se vám vůbec nevydařil a teď jste najednou šestí.

Jak už jsem říkal v první odpovědi, nálada je teď určitě lepší než po prvních zápasech. V těch se nám vůbec nedařilo. Přišli jsme z letní přípravy po sérii výher a najednou jsme ze tří zápasů neměli ani bod. Teď už se nám dýchá lépe.

Stadion doma zvládl přestřelku s Ústím, Hronov v Jablonci náskok neudržel

Spolu s Ondrou Chrtkem a Davidem Chalupou jste nejlepším střelcem mužstva. Cítíte se jako kanonýr, na kterého mužstvo spoléhá?

Za šest vstřelených branek jsem určitě rád, ale jako kanonýr se necítím. Mám ale vždycky skvělý pocit, když svými trefami nebo gólovými přihrávkami mohu podpořit svůj tým.

Kanadské bodování HCV

Ondřej Chrtek 12 bodů (6+6)

Patrik Urban 11 bodů (2+9)

David Chalupa 10 bodů (6+4)

Filip Krsek 10 bodů (6+4)

Filip Moník 6 bodů (3+3)

V sobotu váš čeká výjezd na led Tábora a tam hodně ambiciózní soupeř. Co od utkání očekáváte vy a s čím na jih Čech pojedete?

Už při pohledu na tabulku a loňské výkony Tábora, kdy celou druhou ligu vyhrál, očekávám kvalitního soupeře, se kterým si zahrajeme dobrý hokej. Rádi bychom si odvezli nějaké body, nejlépe všechny tři. Upřímně, nikdo na tak dalekou cestu nechce jet jen na výlet.

Dnes večer se v extralize hraje vyprodané derby mezi Pardubicemi a hradeckým Mountfieldem. Komu budete fandit a jak byste si tipl výsledek?

Osobně žádnému extraligovému klubu nijak zvlášť nefandím, ale když se konkrétně ptáte na tyto dva kluby, v hradeckém Mountfieldu hraje můj kamarád a soused Radek Pilař. Proto tipuji výhru hostujícího mužstva v poměru 3:2.

Děkovačka fanoušků StadionuZdroj: Anton Martinec

Program 10. kola druholigové skupiny Západ – sobota 16.00: Příbram – Benátky nad Jizerou. 17.00: Písek – Hronov. 17.30: Mostečtí Lvi – Ústí nad Labem, Klatovy – Jablonec nad Nisou. 18.00: Tábor – Vrchlabí, Kobra Praha – Letňany, Cheb – Děčín. 19.00: Řisuty – Chomutov.