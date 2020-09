Dej Bláha gól! Tento popěvek doslova zevšedněl fanouškům vrchlab-ského Stadionu a samotnému hráči by jistě nevadilo, kdyby jej poslouchal i v nedalekém Trutnově.

V dresu rivala odehrál devět (z toho osm po sobě jdoucích) sezon a nastřílel tu úctyhodných 128 branek! Na konci srpna urostlý TOMÁŠ BLÁHA oslavil jednatřicáté narozeniny a nyní směle vyhlíží svoji třináctou sezonu mezi dospělými.

Tomáši, vy už hokejově pod Krkonošemi působíte tak dlouho, až si leckterý fanoušek může myslet, že jste veterán. Vám je ale teprve 31 let. Cítíte se tedy pořád v řekněme ideálním věku, co se týče kondice?

Po každém tréninku nebo zápase si druhý den ráno připadám opravdu jako veterán (usmívá se). Teď ale musím říct, že se cítím opravdu dobře. Přece jen člověk už si třeba letní přípravu přizpůsobí tak, jak to jeho tělo potřebuje a cítí. Ani já nejsem výjimkou a mám uzpůsobené tréninky na suchu tak, abych mohl fungovat na ledě.

Za sebou máte devět let ve vrchlabském dresu. Jak byste je krátce zhodnotil?

Těžko se mi klub opouštělo a musím říct, že to byla jedna velká jízda. V jakékoliv roli v týmu jsem si to užíval a nikdy na ty roky nezapomenu.

Určitě platí, že se nechcete ohlížet, ale naopak koukáte dopředu. Jak se tedy těšíte na trutnovskou štaci a plánujete tu vydržet více sezon?

Něco skončilo a něco nového naopak začíná. Moc se na to těším, je to pro mě nová výzva. Nerad bych nějak předbíhal, ale pokud zdraví vydrží, pokud budu platný pro tým a bude o mě zájem, tak se určitě bránit nebudu a pomohu Trutnovu nejlíp, jak jen to půjde.

Loni Draci nepatřili k výsluní druholigové skupiny Sever. Zdá se však, že pro nový ročník vedení klubu poskládalo kádr velice slibně. Co vy na to?

Trutnov hrál vždycky nepříjemný hokej. Ať už tam byli hráči, kteří mají něco za sebou, nebo mladí kluci. Co jsem sledoval, tak poslední roky pro ně byly snad zakleté. Na podzim přišla obrovská šňůra porážek, která se těžko dohání. Vždycky se s tím ale kluci poprali a bojovali o play off. Letos si myslím, že má tým obrovský potenciál a je jen na nás, abychom vedení klubu dokázali, že udělali se skladbou kádru dobře.

Přehled zápasů HC BAK Trutnov



Sobota 19. 9.: Jablonec nad Nisou. Středa 23. 9.: Dvůr Králové nad Labem. Sobota 26. 9.: Bílina. Středa 30. 9.: Hronov. Sobota 3. 10.: Mostečtí Lvi. Středa 7. 10.: Nová Paka. Sobota 10. 10.: Děčín.



Sobota 17. 10.: Jablonec nad Nisou. Středa 21. 10.: Dvůr Králové nad Labem. Sobota 24. 10.: Bílina. Středa 28. 10.: Hronov. Sobota 31. 10.: Mostečtí Lvi. Středa 11. 11.: Nová Paka. Sobota 14. 11.: Děčín.



Sobota 21. 11.: Jablonec nad Nisou. Středa 25. 11.: Dvůr Králové nad Labem. Sobota 28. 11.: Bílina. Středa 2. 12.: Hronov. Sobota 5. 12.: Mostečtí Lvi. Středa 9. 12.: Nová Paka. Sobota 12. 12.: Děčín.



Sobota 19. 12.: Jablonec nad Nisou. Středa 6. 1.: Dvůr Králové nad Labem. Sobota 9. 1.: Bílina. Středa 13. 1.: Hronov. Sobota 16. 1.: Mostečtí Lvi. Středa 20. 1.: Nová Paka. Sobota 23. 1.: Děčín.



Sobota 30. 1.: Jablonec nad Nisou. Středa 3. 2.: Dvůr Králové nad Labem. Sobota 6. 2.: Bílina. Středa 10. 2.: Hronov. Sobota 13. 2.: Mostečtí Lvi. Středa 17. 2.: Nová Paka. Sobota 20. 2.: Děčín.



Sobota 27. 2.: Jablonec nad Nisou. Středa 3. 3.: Dvůr Králové nad Labem. Sobota 6. 3.: Bílina. Středa 10. 3.: Hronov. Sobota 13. 3.: Mostečtí Lvi. Středa 17. 3.: Nová Paka. Sobota 20. 3.: Děčín.



* Domácí zápasy jsou vyznačeny tučně.

V posledních přípravných duelech jste nastupoval po boku Aleše Půlpána a Honzy Semoráda. Jak se vám spolupráce s nimi zamlouvala a věříte, že spolu vydržíte i pro mistrovské zápasy?

S Honzou i Alešem se známe dlouho a troufnu si říct, že víme, co jeden od druhého může čekat. Myslím, že se nám zatím daří a vycházíme spolu jak na ledě, tak i mimo něj. Samozřejmě to nemůže být pokaždé zcela ideální, ale doufám, že vše do prvního mistráku doladíme a budeme maximálně platní pro tým.

Vrchlabí a Trutnov, to byla do minulé sezony ohromná rivalita. Jak jste si ji užíval a nebudou vám tyto duely chybět?

Jak říkáte, souboje Trutnova s Vrchlabím, to byl vždy svátek hokeje. Jen škoda, že v posledních sezonách těch derby bylo tolik, že už to pak kazilo to kouzlo. I přes to tyto duely patřily k TOP zápasům v soutěži. Letos si myslím, že nás čekají také slušná derby, ať už se Dvorem, který má silný tým, s Novou Pakou nebo nováčkem z Hronova, který bude určitě nepříjemný. Fanoušci se mají pořád na co těšit.

Rivalita panuje i mezi příznivci obou táborů. Nezazlíval vám někdo letní přestup?

Určitě pár narážek bylo. Proč právě Trutnov a ne třeba Dvůr nebo Paka. Kdo celkově sleduje sport, určitě ví, že se i takové přestupy dějí a dít budou. Ať je to v hokeji nebo třeba na fotbale u Slavie a Sparty. Já jsem hlavně rád, že o mě ještě někdo projevil zájem a mohu se pořád věnovat tomu, co mě baví. Za to Trutnovu děkuji.

Pro vás trutnovský dres není neznámou. V klubu jste působil v sezoně 2011/2012. Máte tehdejší období ještě v paměti?

Byla to tehdy hodně zajímavá sezona a něco málo si z ní, tedy aspoň si to myslím, pamatuji. Po začátku, který se nám vůbec nevydařil, k nám přišel jako nový trenér Jirka Malinský, jenž tomu dal úplně nový impuls. My dokázali bodovat snad v devatenácti zápasech za sebou. Nakonec jsme v play off vyřadili tradičně silný Kolín a narazili na brněnskou Techniku, která měla opravdu výborné mužstvo a v semifinále nám ukončila sezonu. Bylo z toho i tak krásné třetí místo.

Všechny soupeře dobře znáte. Kdybyste si měl tipnout, kdo bude mezi první čtyřkou?

Myslím, že Most a Dvůr mají podle jmen nejsilnější týmy, určitě však nechci nikoho podceňovat. My chceme jít cestou, aby náš hokej bavil fanoušky, klubové vedení, trenéry, nás samotné a třeba i strojníky s paní uklízečkou (směje se). Půjdeme zápas od zápasu, aniž bychom koukali na to, kdo je jak silný a kdo jaké má posily.

SOUPISKA HC BAK TRUTNOV

Brankáři

2 Patrik Ašenbrenner 16. 10. 1995

22 Michal Mahdal 09. 05. 1992

30 Mikuláš Pluháček 18. 10. 2001

Obránci

5 Lukáš Junek 10. 02. 1996

95 Matěj Klust 04. 08. 1995

98 Martin Kozák 20. 09. 1994

55 Václav Leder 27. 06. 2000

15 Jakub Mostecký 08. 12. 2003

88 Mikuláš Pohl 17. 11. 1999

73 Matěj Suk 05. 07. 1994

4 Bohdan Višňák 02. 03. 1988

11 Lukáš Vácha 29. 08. 1994

Útočníci

91 Tomáš Bláha 30. 09. 1988

61 Dominik Chára 16. 02. 2000

94 Roman Janoušek 15. 11. 1994

74 Lukáš Kastner 21. 04. 1994

76 Filip Krsek 30. 06. 1999

42 Vojtěch Kubinčák 04. 02. 1979

87 Matěj Poul 26. 11. 2000

19 Aleš Půlpán 10. 03. 1992

21 Matyáš Rada 25. 02. 2003

26 Jan Semorád 19. 03. 1988

13 Jan Starý 07. 02. 1986

97 Jakub Tatar 13. 08. 1997

8 Jiří Šimoníček 05. 01. 1988

Realizační tým

Trenér: Petr Vácha

Asistent trenéra: Ondřej Poul

Asistent trenéra: Pavel Fedulov

Vedoucí mužstva: Luboš Petera

Kustod: Filip Kubeček

Prezident klubu: Zdeněk Poul

Trutnov hlásí: ofenzivní ostří vybroušeno

V loňském ročníku Trutnovští během základní části nastříleli 128 branek. Zdá se vám to hodně? Pak si představte, že po nováčkovi z Nové Paky to byl nejslabší výkon ve skupině Sever. Například suverén z Vrchlabí se trefil 246 krát, rival ze Dvora Králové nad Labem pálil přesně 170 krát. Letos je zaděláno na výrazné zlepšení produktivity. Draci značně posílili útok. Třeba z Vrchlabí přišli silné kalibry v podobě Lukáše Kastnera s Tomášem Bláhou, z Nové Paky se vrátil letitý kapitán podkrkonošského mužstva Aleš Půlpán a v týmu s velkou chutí zůstali nedávno ještě extraligoví harcovníci Jan Starý, Jan Semorád i Vojtěch Kubinčák. To vše doplněné dravým mládím, které se před brankou soupeřů bude chtít ukázat. Jestli tedy před rokem někde tlačila Trutnov bota, byl to právě útok. Dá se očekávat, že letos nic takového nehrozí!