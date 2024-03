Nejprve trefa po skvělé přihrávce od spoluhráče, podruhé prokázaný důraz v brankovišti a potřetí parádní rána po buly přímo do šibenice. Vrchlabský útočník Tomáš Bláha (35) zaznamenal ve druhém utkání osmifinálové série play off druhé ligy hattrick, díky němuž domácí drželi naději na důležité vítězství.

Zápas nakonec rozhodla branka z hole příbramského Kafky, leč kdyby se vyhlašoval nejlepší hráč utkání, měla by porota jasno. Byl jím pětatřicetiletý forvard, kterému patřilo slovo i před třetím pokračování druholigové bitvy.

Tomáši, v sérii prohráváte 0:2. Co chybělo k tomu, aby byl stav vyrovnaný nebo klidně i opačný?

V play off rozhodují maličkosti a každá chyba může být potrestána. My bohužel zatím těch chyb děláme víc. I když se na to zaměřujeme a mluvíme o tom, přesto si to nedokážeme pohlídat. Myslím, že nás soupeř nijak nepřehrává, ale těmi chybami mu vše usnadňujeme.

Tomáš Bláha, kanonýrZdroj: Anton MartinecVe čtvrtek jste si doma hodně věřili, ale soupeř znovu vyrovnanou bitvu překlopil těsně na svou stranu. Co rozhodlo?

Byli jsme na zápas natěšení a jak říkáte, i přes prohru v prvním duelu jsme si na Příbram dost věřili. Ale budu se opakovat, dvě naše chyby to celé rozhodly. Když dáme gól, nemůžeme hned po pár vteřinách inkasovat. Neměli jsme takhle soupeře vrátit do hry. Bohužel se nám to nepovedlo a soupeř dokázal trestat.

Málem jste přitom zápas rozhodl vy. Hattrickem! Kdy naposledy jste ve vyřazovací části něco takového dokázal?

Já si vůbec nevybavuji, že by se mi to někdy povedlo (smích). Podle mě to bylo poprvé. Samozřejmě bych ale víc bral výhru, o to by ty góly byly šťastnější.

Je smutné, že tři branky na výhru nestačily. Mrzí vás to dvojnásob?

Mrzí to moc. Navíc my dobře víme, že zrovna na tři góly umíme zápasy vyhrávat. Tentokrát ale v normální hrací době nestačily ani na remízu.

V obou dosavadních duelech jste se mohli opřít o skvělou podporu svých fanoušků. Ti vás nebudou chtít nechat v sobotu vypadnout. Co byste jim vzkázal?

Všichni víme, že vrchlabští fanoušci jsou ozdobou druhé ligy a už jen kvůli nim uděláme maximum, abychom sérii vrátili do Vrchlabí. Patří jim od celé naší kabiny velký dík a zasloužili by si minimálně ještě další zápas.

Cítíte od mužstva stále maximální odhodlání? Přece jen v sérii rozhodují maličkosti a klidně může být brzy vše jinak.

Nikdo nic v kabině nevzdává, pořád věříme, že se vše může překlopit na naši stranu. Když dokážeme dodržovat náš systém a opravdu budeme v obrat věřit, může se to všechno otočit.

Vrchlabské publikumZdroj: Anton MartinecSledujete také ostatní série? Je tam nějaká, u které vás výsledek překvapuje?

Abych pravdu řekl, úplně o nějak nesleduji. Vždycky jen mrknu na konečné výsledky a soustředím se na naši sérii.

V pátek startuje čtvrtfinále extraligy. Komu budete fandit a jak vidíte východočeské derby?

Všichni víme, že play off je úplně jiná soutěž než dlouhodobá část a může se stát cokoliv. Ale roli favorita by za mě měly potvrdit Pardubice. Nemám vyloženě tým, kterému bych nějak fandil, u jakéhokoliv hokeje si dám pivko a rád se na něj podívám.

