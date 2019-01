Vrchlabí – Olomouc 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Fakta – branky: 4. Matějíček (Filip, Zíma), 29. Gengel (Čaloun), 39. Chmelíř (Čaloun, Látal) – 2. Korhoň (Haluza, Čuřík), 7. Kucharczyk (Brančík, Polodna), 13. Nedbálek (Čuřík, Korhoň), 22. Kucharczyk (Brančík, Polodna), 34. Korhoň (Davídek, Lhotský), 57. Davídek (Černý, Ministr). Rozhodčí: Florian – Koskuba, Bertlík. Vyloučení: 6:10. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 44:29. Diváci: 1395.

HC Vrchlabí: Ševčík – Matějíček, Pácal, Chmelíř, Vála, Bendík, Chaloupka – Kubeš, Filip, Mikšovský – Gengel, Čaloun, Látal – Urban, Zíma, Rusnák – od 21. Hruška.

HC Olomouc: Žigárdy – Bartoň, Janáček, Lhotský, Mikel, Nedbálek, Ondrušek, Vyrůbalík – Bordowski, Brančík, Davídek, Korhoň, Polodna, Kucharczyk, Haluza, Zbořil, Ministr, Mikšan, Černý, Čuřík.

Hokejisté Vrchlabí nezvládli úvodní část hry, v níž třikrát inkasovali. První dvě branky soupeři darovali nedůsledností ve vlastním třetině a třetí přidali v přesilovce. Nutno dodat, že koncovka Korhoně nebo nekompromisní rána Nedbálka neměly chybu. Další šok pro domácí přišel 78 vteřin po zahájení druhé části – Kucharczyk 1:4. Teprve pak se do toho horalé pořádně obuli, ale to už byla ztráta příliš velká a navíc Olomouc hrála i dál výborně, a tak bodovala i v devátém zápase v řadě.

Josef Řeháček, asistent trenéra HC Vrchlabí: „Nevydařil se nám začátek. Dostat tři góly za první třetinu, to by se nám nemělo stávat. Od druhé třetiny kluci makali a snažili se výsledek otočit. Je škoda, že jsme nedali kontaktní branku.“

Petr Vlk, trenér HC Olomouc: „S výsledkem jsme velmi spokojení. Vítězství jsme šli naproti už od začátku utkání. Kluci od začátku byli důslední a přímočaří v zakončení. Trochu nás přibrzdila druhá třetina, kdy jsme měli zbytečně moc vyloučených (šest – pozn.). Soupeř se dostal do šancí a snížil. Poslední třetinu jsme však zase odehráli dobře. Utkání se hrálo nahoru dolu, na nás vkus až trochu moc.“

Petr Ševčík, brankář HC Vrchlabí (inkasoval 6 gólů z 29 střel): „Strašný. Cítil jsem se nejhůř, co ve Vrchlabí chytám. Nevím, co k tomu mám říct. Hráči Olomouce neměli tolik šancí, když však nějaké měli, byly vyložený a naložili s nimi dobře. Jsem tam od toho, abych chytil něco navíc a nevím, v čem byl problém. Šest gólů je hrozný. Druhou a třetí třetinu kluci makali, bohužel nám utekla první a soupeř byl psychicky nahoře. Na co sáhli, to jim vyšlo.“



Ondřej Látal, útočník HC Vrchlabí (v zápase 0+1): „Návrat do Vrchlabí nic moc. V první třetině jsme udělali tři chyby a dostali tři góly. Po gólu na 1:1 jsme měli hrát víc dozadu a udržet to. Když prohráváte 3:1 s tak kvalitním soupeřem, těžko se vám pak zápas otáčí. Olomouc má zkušený tým, počkala si na naše chyby a to se jí vyplatilo. Od druhé třetiny jsme nehráli špatně, ale chodili jsme do plných.“

Lubomír Korhoň, útočník HC Olomouc (v zápase 2+1): „Pěkný výsledek a myslím, že i zápas byl dobrý, měl tempo. Začali jsme a hned jsme dali gól, což nás nakoplo a naopak soupeře, který hraje doma a chce tlačit, jsme tím utlumili. Nebyl to jednoduchý zápas, stále jsme však byli vedení. Teď hrajeme ve formě a je dobře, že dáváme góly. Počítal jsem, že vyhrajeme, ale že 6:3, to teda ne.“