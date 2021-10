Jedenáct zápasů trvala vítězná série hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Pak ale lídr tabulky dorazil na led vrchlabského Stadionu a odvezl si odsud úvodní porážku sezony. Horalé favorizovaného soka přehráli výsledkem 4:2 a v tabulce Chance ligy se po druhé výhře v řadě posunuli na pátou příčku.

HC Stadion Vrchlabí – Horácká Slavia Třebíč 4:2

Fakta – branky a asistence: 9. Matýs (Kajínek, T. Kaut), 12. M. Voženílek (Pochobradský), 28. Koffer (O. Rohlík, L. Kučera), 36. P. Urban (D. Chalupa, Mrňa) – 25. L. Doudera (Šťovíček), 55. L. Doudera (Burian). Rozhodčí: Wagner, Veselý – Polák, Roischel. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 643. Třetiny: 2:0, 2:1, 0:1.

HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup – O. Vála, T. Jelínek, Kajínek, Oliva, M. Voženílek, Nedbal, T. Kynčl – D. Chalupa, P. Urban, Mrňa – Matýs, T. Kaut, T. Zeman – Heřman, Chrtek, Pochobradský – L. Kučera, O. Rohlík, Koffer. SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (36 Mičán) – L. Doudera, M. Furch, L. Forman, Poizl, Mlčák, Tureček, Zukal – Šťovíček, L. Bittner, Psota – Krliš, Nedvídek, Střondala – M. Zabloudil, Kusko, Burian – D. Sklenář, D. Michálek, Ferda.

Ohlasy k utkání

Martin Koudelka, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Dnešní zápas naprosto povedený po všech stránkách, co se týče taktických i herních dovedností. Hráči dneska splňovali ty věci, na kterých jsme se domluvili. Silní na kotouči, takticky střední pásmo krásně pokryté, beci rozdávali puky rychle, takže vlastně veškeré splněné věci, co jsme se domluvili. Jenom ten konec, to jsme zase začali trošku panikařit, ale myslím si, že jsme měli ten zápas relativně pod kontrolou a odehráli ho úplně skvěle. Musím říct, že jsme nevěděli, s čím ten první tým na nás vleze a myslím si, že dvě třetiny jsme je vůbec k ničemu nepustili a třetí už to bylo samozřejmě hektičtější, už jsme to chtěli dohrát tak, abychom v klidu získali tři body a mohli se zase odpíchnout. Krásné body, super.“

Jaroslav Barvíř, trenér SK Horácká Slavia Třebíč: „Dnešní zápas se nám nehodnotí dobře. Všechny obdržené góly jsme soupeři prakticky darovali, ani se na ně moc nenadřel. Dělali jsme dnes mnoho individuálních chyb, inkasovali jsme i gól v naší přesilovce po podcenění situace… Bylo to od nás dnes takové kostrbaté a nedůrazné. Naopak domácí byli hodně důrazní a z pak toho získávali souboje a puky. Po druhé třetině za stavu 4:1 jsme se stále nevzdávali, chtěli jsme se do zápasu vrátit. Vytvořili jsme si i gólové šance, ale proměnili jsme bohužel jen jednu na 4:2. Střídání Pavla Jekela vyšlo od nás trenérů, dohodli jsme se, že týmu dáme impuls a Pavla necháme odpočinout. Rozhodně nevěšíme hlavy, už ve středu nás čeká další těžký zápas. Dnešní porážka nás sice mrzí, ale na středu se zase dobře nachystáme a půjdeme do toho naplno.“